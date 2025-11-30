炎亞綸找回歌手初心 泰國曼谷開啟新旅程

炎亞綸驚喜宣布將於12月20日舉辦《Ikigai》巡迴演唱會，首站選定泰國曼谷起跑。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸驚喜宣布將於12月20日舉辦《Ikigai》巡迴演唱會，首站選定泰國曼谷起跑。談到曼谷成為巡演首站的理由，炎亞綸表示，現在的演唱會對他而言已不只是「展示」，而是一種「相遇」。他重新以表演者視角感受曼谷，認為這座城市擁有「願意靜下來聽你說話」的溫柔氣質，如同泰國觀眾多年來「安靜、溫柔、不催促」的單純陪伴，讓他覺得這是開啟新旅程最剛好的地方。

他坦言當意識到自己準備好再次站上舞台時，心裡自然浮現的第一個城市就是曼谷。這次首站將會加入更多舞台肢體與全新的情緒表達，炎亞綸強調：「加入舞蹈不是為了炫技，而是讓身體可以跟著音樂一起說話。」這不僅是他生涯首次在泰國開唱，更是他找回歌手初心的重要一步。

雖然現在擁有CEO、創作者等多重身分，但他笑說，只要站上舞台，心裡最先回到永遠是歌手的初心。他希望能用最真誠的方式，向觀眾道出這場演唱會的核心：一句溫柔又誠懇的道謝：「謝謝沒有離開的你們，也謝謝沒有放棄的自己。」

