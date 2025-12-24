炎亞綸承認情變鬼鬼！阿本夾中間高EQ面對 昔日三人好友回不去了

記者鄭尹翔／台北報導

炎亞綸與鬼鬼（吳映潔）多年來以交情深厚聞名演藝圈，近期卻被網友發現炎亞綸悄悄取消關注鬼鬼社群帳號，引發外界揣測兩人20年友情是否出現裂痕。對此，炎亞綸近日錄製Podcast節目《激罵揪某聊》時首度正面回應，坦言彼此關係確實已不如以往。

談到「退追」風波，炎亞綸直言外界反應讓他感到疑惑，反問：「為什麼是我被問？我也可以只是淡淡的關注。」他表示，社群關注與否不代表全部，但也不諱言雙方互動已明顯降溫。

炎亞綸透露，自己其實至今仍未真正搞清楚關係轉變的原因，期間曾多次向共同好友阿本討論此事，希望釐清是否存在誤會。他也嘗試主動約鬼鬼出來聊聊，卻因雙方工作繁忙未能成行，最終只能傳訊表示「彼此先冷靜一下」，讓約談就此破局。

身處炎亞綸與鬼鬼之間的阿本，也成為關鍵角色。炎亞綸笑說，阿本情商相當高，但也被自己反覆追問到有些困擾，「我大概問了他五、六次」，不過阿本始終建議他親自與鬼鬼溝通，並未代為試探。

炎亞綸也表示，理解鬼鬼目前生活重心在照顧小孩上，人生階段不同，關係出現變化並不罕見，「每個人都會經歷，只是我們剛好是公眾人物。」語氣中帶著理性與無奈，並未刻意指責任何一方。

