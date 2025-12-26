炎亞綸承認進公關群！遭指「家寧軍師」傻眼揭內幕：很不爽
娛樂中心／吳宜庭報導
近日網紅Andy拍片爆料，指家寧手機中有「家寧公關危機」群組，成員包括公關公司、網軍團隊，甚至有一名「非常有名、副業很多」的男藝人，引發網友猜測，直指是炎亞綸。對此，炎亞綸今（26）日舉辦新專輯「Ikigai」媒體見面會，首度澄清，強調自己與Andy、家寧完全不熟，也沒有私下聯絡。他解釋，網路流傳的合照僅是偶然在展榮、展瑞家聚會時拍攝，並非私下約會。
炎亞綸（左圖）澄清自己僅因朋友介紹短暫加入公關群組約兩分鐘即被踢出，與家寧（右圖）、Andy完全無私交，對流言感到無奈也不想多做解釋。（圖／（左）翻攝自炎亞綸IG（右）翻攝自家寧IG）
針對被指控在公關危機群組內，炎亞綸還原經過。他表示，當時是朋友詢問是否有合作窗口可介紹，才被短暫拉進一個群組，但加入僅約2分鐘就被移出，「加入2分鐘我就被踢掉，我也不知道是什麼狀況」。他對外界質疑自己未即時澄清表示無奈，「我跟家寧、Andy完全沒有私交，怎麼聯絡？」、「我很難解釋清楚我在群組裡面只有2分鐘，其實我很賭爛」，他也在Podcast節目《激罵揪某聊》中語帶不滿的表示，對流言不想多做解釋，「到底一個人有多閒，要去管別人的破事，大家自己判斷，我就是很懶得講」。
炎亞綸今年轉戰幕後創立「大浪娛樂」，忙於音樂與個人品牌。（圖／翻攝自炎亞綸IG）
談及近況，炎亞綸透露今年轉戰幕後，創立「大浪娛樂」工作室，積極發展個人品牌與音樂事業。今年過得很充實，是「很好玩的一年」，但因明年逢「害太歲」，他已特地到廟裡點光明燈、安太歲，希望能遠離小人與是非，專注在演藝工作上。他強調，對外界揣測無需過度理會，期望大家還原事件真相。
