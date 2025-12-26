炎亞綸掌4公司年終豪擲200萬 穩交男友6年想婚爸媽反應曝光

【緯來新聞網】炎亞綸近期發行全新專輯《Ikigai》，今（26日）選在自家辦公室舉辦媒體聯訪，透露旗下4間公司、員工約有40人，年終獎金粗估發放至少200萬元。除了在事業上的拼勁，穩交執行經紀男友約6年，是他首任有想要結婚的對象，「安定感是我很喜歡的」。

炎亞綸也算是苦盡甘來。（圖／晴空鳥提供）

40歲炎亞綸年長男友4歲，雖然阿本才是自己交往過最久的人，但現任卻是第一位打破他原本不婚主義想法的人，尤其這3年來，更認定對方，「他陪我走過很多事，他情緒很穩定，但他好像對結婚沒感覺」。他形容男友像是個棉花或海綿，不太會有反彈的情緒，這也間接影響到他。



當回憶做過最浪漫的事，他的舉例卻非常實際「花8萬讓他去打電音波」，還有平時也常去日本小旅行。理解男友對婚姻沒有「必須」，炎亞綸不想給出壓力，笑稱：「也蠻怕被拒絕（求婚），我不會給他壓力，他是沒辦法被情勒的人。」

炎亞綸進軍幕後，成為多棲 CEO。（圖／晴空鳥提供）

至於家人這關，他大笑表示媽媽是個現實的人，之前看到阿本事政大畢業、非常認可，現任男友沒有如此高學歷，不過見到炎亞綸過得很好且交往穩定，媽媽就沒有意見了，爸爸本來就屬於不插手型，但始終默默給於支持。此外，對於是否要有小孩，他說：「沒有特別想這題，不一定要有下一代。」



雖然沒有小孩要顧，但是有40位員工靠他養，自認不是高壓老闆，且員工都很自動自發，但實在沒概念「不知道年終怎麼發耶」，一旁的經紀人掐指一算，粗估至少總共要給出200萬元，算是相當大方，之後還計劃帶夥伴們去員工旅遊。同時強調，是一位公司分明的老闆，男友雖然也是員工，但在公領域上、一視同仁。

