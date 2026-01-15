炎亞綸控排擠！鬼鬼首吐內幕 遭退追蹤：那是他的自由

鬼鬼回應與炎亞綸感情變質。（圖／晴空鳥提供、東森娛樂）





藝人炎亞綸先前在個人頻道表示與一位20年好友斷聯，事後被發現取消關注鬼鬼（吳映潔），他也在受訪時坦承與鬼鬼友情變質，有被排擠的感覺，但他認為關係疏遠是日常，被放大檢視也很無奈。對此，鬼鬼今天出席法國時尚軍靴品牌活動也回應了。

鬼鬼表示，每段時期都會有不同的朋友，近期顧小孩跟出外景忙得不亦樂乎，比較難有多的時間常常一起，至於赴阿本的約，鬼鬼則解釋「我們都會很久前就約，沒有什麼排不排擠之說，我是覺得我沒有這個心態。」

鬼鬼也透露還是有傳生日祝福給炎亞綸，不過並不清楚對方有沒有已讀，因為已經把功能關掉了。至於有沒有發現被取消追蹤，鬼鬼則坦言，「還好，這是他的自由跟選擇，反正我也沒追蹤任何人，所以我覺得這是每個人的自由。」



