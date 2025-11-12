炎亞綸推拿叫出聲 蕭煌奇驚呼：你敗腎欸

炎亞綸的YouTube頻道《我偷偷升級》在最新一集中，邀請到蕭煌奇重返母校台北市立啟明學校，體驗視障者的校園生活。一開場，蕭煌奇竟「開著跑車」接炎亞綸上課，畫面超衝擊，蕭煌奇自封「最佳司機」，炎亞綸則臨危受命成為「人體導航」，全程報路、喊左右轉、提醒紅綠燈，炎亞綸下車時甚至一度腿軟。

投籃機挑戰） 蕭煌奇與炎亞綸挑戰投籃機，炎亞綸戴上眼罩體驗視障者日常。（圖／大浪娛樂 提供）

在高中時期就考取按摩師執照的蕭煌奇，雖然一路追逐音樂夢想，但這張執照也證明他在音樂之外同樣擁有專業技能。這次他帶著炎亞綸親身體驗「按摩課程」。正式開始前，兩人先認識人體各部位的骨骼構造，面前擺放著「大體老師」的骨骼模型，要猜猜是哪個部位。

沒想到炎亞綸在蒙眼狀態下連連答對骨骼名稱，讓蕭煌奇笑虧：「如果沒工作，你真的可以去撿骨了！」接著，炎亞綸親自躺上按摩床，接受蕭煌奇與經穴老師的「雙手聯彈」。過程中他多次被按到「叫出聲」，直呼「真的很痛！」尤其按到後腰時更痛得受不了，蕭煌奇則趁機虧他：「啊你就敗腎啊，可能要處理一下！」讓炎亞綸哭笑不得。

（穿柔道服、舉手） 炎亞綸（右）與蕭煌奇（左）重返啟明學校柔道教室，兩人換上柔道服上場切磋。（圖／大浪娛樂 提供）

曾是柔道國手的蕭煌奇，於 1994 年北京殘障亞運奪下銅牌，並在 1996 年亞特蘭大帕運名列第七。2025 年，他更以運動員身份重返柔道賽場，在「2025 雙北世界壯年運動會」帕拉柔道男子 90 公斤組競賽中，以直落二擊敗對手，再次奪得金牌。這回他也帶炎亞綸親身體驗「柔道精神」。身為初學者的炎亞綸果然逃不過被「爆摔」的命運，甚至在雙方對練「釘孤枝」時，被摔得露出驚恐神情、連連求饒喊停。

蕭煌奇親自示範按摩技巧，老師現場指導，炎亞綸接受「四手聯按」的洗禮。（圖／大浪娛樂 提供）

學習柔道這件事，也讓蕭煌奇有感而發地表示：「其實在這過程中是非常辛苦的，但摔柔道有個好處，就是可以體驗人生的『跑馬燈』。柔道對我來說是一個很重要的里程碑，我就是看不見，所以才學柔道。雖然常常被摔倒，但我被你摔一萬次，我總是有機會摔倒你一次，而那一次就值得了，這就是柔道的精神。」

炎亞綸個人 YouTube 頻道《我偷偷升級》將於 11 月 6 日推出正片第一集，之後每週四晚間固定上線。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導