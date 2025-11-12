炎亞綸推拿喊腰痛！ 「慘叫出聲」被金曲歌王嗆：你敗腎欸

四季線上／陳軒泓 報導

炎亞綸開設YT節目《我偷偷升級》最新一集邀請金曲歌王蕭煌奇擔任嘉賓，兩人重返蕭煌奇以前就讀的台北市立啟明學校，體驗視障者的校園生活。一開場蕭煌奇還「開著跑車」接炎亞綸上課，過程驚險又爆笑，炎亞綸下車時甚至一度腿軟直呼：「我真的需要升級駕照了」。

蕭煌奇（左）帶炎亞綸拜訪啟明學校老師，體驗視障課程實作（圖／大浪娛樂 提供）

高中時期考取按摩師執照的蕭煌奇，這次帶著炎亞綸體驗「按摩課程」。正式開始前，兩人先得認識人體各部位的骨骼構造，面前擺放著「大體老師」的骨骼模型，要猜猜看是哪個部位。沒想到炎亞綸在蒙眼狀態下連連答對骨骼名稱，讓蕭煌奇忍不住笑虧：「如果沒工作，你真的可以去撿骨了！」接著，炎亞綸親自躺上按摩床，接受蕭煌奇與經穴老師的「雙手聯彈」。過程中他多次被按到叫出聲，直呼「真的很痛！」，尤其按到後腰時更痛得受不了，蕭煌奇則趁機虧他：「啊你就敗腎啊，可能要處理一下！」讓炎亞綸哭笑不得。

蕭煌奇親自示範按摩技巧，炎亞綸被按到叫出聲（圖／大浪娛樂 提供）

曾是柔道國手的蕭煌奇，於 1994 年北京殘障亞運奪下銅牌，並在 1996 年亞特蘭大帕運名列第七。2025 年，他更以運動員身份重返柔道賽場，在「2025 雙北世界壯年運動會」帕拉柔道男子 90 公斤組競賽中，以直落二擊敗對手，再次奪得金牌。這回他自然要帶炎亞綸親身體驗「柔道精神」。身為初學者的炎亞綸，果然逃不過被「爆摔」的命運，甚至在雙方對練「釘孤枝」時，被摔得露出驚恐神情、連連求饒喊停。

炎亞綸（左）與蕭煌奇重返啟明學校，兩人換上柔道服上場切磋（圖／大浪娛樂 提供）

