炎亞綸揪4星義賣原味衣 蔡黃汝體香吸善款
炎亞綸號召晴空鳥經紀公司旗下藝人李玉璽、許孟哲、蔡黃汝以及江宏傑捐出私服與配件，將於2月7日上午11點在新店裕隆城5樓舉辦愛心義賣，所得將全數捐予伊甸基金會「愛．圍爐」活動，炎亞綸、李玉璽當天下午1點也會到場與粉絲近距離互動。
談及發起初衷，炎亞綸表示隨著身分從藝人跨界成為公司經營者，肩上的責任也更加明確，希望能為社會多盡一份心力，也期待邀更多人一同加入送暖行列。他也提到，許多為表演服其實只穿過1、2次，與其閒置，不如轉化為公益資源，讓衣物找到新的價值，並將收入化為實際的公益力量。
李玉璽也說能在過年前透過義賣整理衣物、實踐斷捨離，也像是為新的1年做準備；江宏傑則捐出平時訓練或比賽時穿的戰服，希望能把努力與祝福一同傳遞出去；許孟哲捐出2019年拍《穿盔甲的少女》的戲服，對他而言別具紀念意義；蔡黃汝透露捐出的多是實際穿過、也常使用的衣物，希望這些衣物能被新的主人好好珍惜、延續生活中的溫度。
農曆新年將至，新婚的李玉璽今年多了一個共同經營的家，也多了太太的原生家庭，讓團聚顯得更加熱鬧溫暖。許孟哲則笑說這幾年過年多半是親戚北上團聚，每年一定會準備刮刮樂與小遊戲，成為親友間最期待的時刻。蔡黃汝最期待爸爸親自下廚準備整桌年菜，對她而言，整理房間、清理心情，也象徵重新歸零、迎接新的開始。江宏傑則表示，除夕夜一定要和家人吃團圓飯，今年也會帶著孩子到廟裡走走，為家人祈福。
談到2026年新計畫，炎亞綸期待3月28日高雄演唱會能順利完成，為粉絲留下難忘回憶。李玉璽除了戲劇與舞台劇演出，也將迎來全新的綜藝計畫，並持續投入生日公益行動。許孟哲則希望嘗試更多不同領域的挑戰，帶來嶄新作品；蔡黃汝期許專注創作、照顧好健康，並在選擇上更加忠於自己。江宏傑表示會將工作做到最好，只要是適合的挑戰，都會全力以赴。
