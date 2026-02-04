炎亞綸攜手晴空鳥 私服義賣捐伊甸

炎亞綸集結5位藝人私服義賣。

記者戴淑芳∕台北報導

炎亞綸領軍晴空鳥藝人投入公益，集結5位藝人私服義賣，7日攜手挺伊甸「愛．圍爐」服務。

為支持伊甸基金會「愛．圍爐」服務，陪伴更多有需要的長輩與障礙者在農曆年前吃得暖、心更暖，炎亞綸號召旗下晴空鳥藝人李玉璽、許孟哲、蔡黃汝及江宏傑共同捐出私服與配件，7日在新店裕隆城5樓舉辦愛心義賣，所得全數捐予伊甸基金會。活動上午11時開賣，炎亞綸與李玉璽也將於下午1時現身義賣現場，與粉絲近距離互動，號召更多人一同支持公益。

廣告 廣告

迎接2026年，炎亞綸表示，相信透過公益與信念的累積，能讓心境更趨穩定，同時期待3月28日高雄演唱會能順利完成。李玉璽則期許讓大家看到更多不同面向，除了戲劇與舞台劇演出，也將迎來全新的綜藝計畫，並持續投入生日公益行動。

許孟哲希望在新的一年能嘗試更多不同領域的挑戰，帶來嶄新作品；蔡黃汝期許專注創作、照顧好健康，並在選擇上更加忠於自己。江宏傑表示，未來一年將把既有工作做到最好，只要是適合的挑戰都會全力以赴。