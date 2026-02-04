炎亞綸攜手5位藝人私服義賣 江宏傑捐戰服、許孟哲戲服響應

【緯來新聞網】為支持伊甸基金會「愛・圍爐」服務，陪伴更多有需要的長輩與障礙者在農曆年前吃得暖心更暖，炎亞綸號召晴空鳥旗下藝人李玉璽、許孟哲、蔡黃汝以及江宏傑，共同捐出私服與配件，將於2月7日在新店裕隆城5樓舉辦愛心義賣，義賣所得將全數捐予伊甸基金會。活動自上午11點開賣，炎亞綸與李玉璽也將於下午1點親自現身義賣現場，與粉絲近距離互動，號召更多人一同支持公益。談及發起初衷，炎亞綸表示，隨著身分從藝人跨界成為公司經營者，肩上的責任也更加明確，不只是帶領團隊向前，更希望能為社會多盡一份心力。

炎亞綸領軍晴空鳥投入公益，集結五位藝人私服義賣。（圖／晴空鳥提供）

此次義賣的每一件物品，都承載著藝人們不同階段的生活記憶。李玉璽分享，能在過年前透過義賣整理衣物、實踐斷捨離，也像是為新的一年做準備；江宏傑則捐出平時訓練或比賽時穿著的服裝，形容那是自己運動員生涯中的戰服，希望能把努力與祝福一同傳遞出去。許孟哲也表示，這類型的義賣活動很有意義，除了將收入捐給基金會，幫助更多需要幫助的人，也讓衣櫃裡較少穿到的衣服能被實際運用，他此次捐出的其中一件外套，更是2019年拍攝《穿盔甲的少女》時的戲服，對他而言別具紀念意義。蔡黃汝則提到，自己捐出的多是實際穿過、也常使用的衣物，希望這些衣物能被新的主人好好珍惜、延續生活中的溫度。炎亞綸也認為，透過義賣讓物品找到新的去向，是一種雙贏的選擇，讓公益與環保真正落實在日常行動中。

江宏傑捐出運動戰服做公益。（圖／晴空鳥提供）

談到過年的意義，五位藝人也分享各自心中最重要的儀式感。炎亞綸認為，過年的核心價值在於慎終追遠，因為有祖先、有過去，才有現在與未來，每一次團聚都值得被珍惜，也因此更希望把這份陪伴與溫暖延伸給更多需要的人。李玉璽分享，每年過年幾乎都回爸媽家，大年初一大掃除、貼春聯是不可或缺的儀式，而今年身為新婚後的第一個農曆年，多了一個共同經營的家，也多了太太的原生家庭，讓團聚顯得更加熱鬧溫暖。

李玉璽迎接新婚後第一個過年。（圖／晴空鳥提供）

許孟哲則笑說，這幾年過年多半是親戚北上團聚，每年一定會準備刮刮樂與小遊戲，成為親友間最期待的時刻。蔡黃汝最期待爸爸親自下廚準備整桌年菜，對她而言，整理房間、清理心情，也象徵重新歸零、迎接新的開始。江宏傑則表示，除夕夜一定要和家人圍坐圓桌吃團圓飯，今年也會帶著孩子到廟裡走走，為家人祈福。



迎接2026年新篇章，晴空鳥旗下藝人也陸續啟動各自的新計畫。炎亞綸表示，希望每個人都能平安健康、生活順利，也相信透過公益與信念的累積，能讓心境更趨穩定，同時期待3月28日高雄演唱會能順利完成，為粉絲留下難忘回憶。李玉璽則期許在新身份與新階段中，讓大家看到更多不同面向，除了戲劇與舞台劇演出，也將迎來全新的綜藝計畫，並持續投入生日公益行動。

蔡黃汝過年的儀式感一定要整理房間。（圖／晴空鳥提供）

許孟哲希望在新的一年能嘗試更多不同領域的挑戰，帶來嶄新作品；蔡黃汝則期許專注創作、照顧好健康，並在選擇上更加忠於自己。江宏傑表示，未來一年將把既有工作做到最好，只要是適合的挑戰，都會全力以赴。晴空鳥也邀請粉絲與社會大眾持續關注並參與公益行動，讓溫暖與善意在生活中延續。

許孟哲希望在新的一年能嘗試更多不同領域的挑戰。（圖／晴空鳥提供）

