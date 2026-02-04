炎亞綸支持伊甸基金會 號召藝人做公益

記者王丹荷／綜合報導

為支持伊甸基金會「愛・圍爐」服務，陪伴更多有需要的長輩與障礙者在農曆年前吃得暖心，炎亞綸拋磚引玉，號召旗下藝人李玉璽、許孟哲、蔡黃汝以及江宏傑，共同捐出私服與配件，將於2月7日在新店裕隆城5樓舉辦愛心義賣；義賣所得將全數捐予伊甸基金會，活動自上午11點開賣，炎亞綸、李玉璽當天下午1點也將親自現身義賣現場，與粉絲近距離互動，號召更多人一同支持公益。

談及發起初衷，炎亞綸表示，隨著身分從藝人跨界成為公司經營者，肩上的責任也更加明確，不只是帶領團隊向前，更希望能為社會多盡1份心力。此次義賣的每一件物品，都承載著藝人們不同階段的生活記憶；他也提到，許多為表演或節目準備的服裝其實只穿過1、2次，與其閒置，不如轉化為公益資源，讓衣物找到新的價值，並將收入化為實際的公益力量。

李玉璽分享，能在過年前透過義賣整理衣物、實踐斷捨離，也像是為新的一年做準備；江宏傑則捐出平時訓練或比賽時穿著的服裝，形容那是自己運動員生涯中的戰服，希望能把努力與祝福一同傳遞出去。許孟哲也表示，這類型的義賣活動很有意義，除了幫助更多需要幫助的人，也讓較少穿到的衣服能被實際運用，他此次捐出的其中1件外套，更是2019年拍攝《穿盔甲的少女》時的戲服，對他而言別具紀念意義。

蔡黃汝則提到，自己捐出的多是實際穿過、也常使用的衣物，希望這些衣物能被新的主人好好珍惜、延續生活中的溫度。炎亞綸也認為，透過義賣讓物品找到新的去向，是一種雙贏的選擇，讓公益與環保真正落實在日常行動中。

炎亞綸號召旗下藝人舉辦愛心義賣。（晴空鳥提供）

炎亞綸號召旗下藝人做公益。（晴空鳥提供）

蔡黃汝過年的儀式感一定要整理房間，迎接新的開始。（晴空鳥提供）