炎亞綸曼谷演唱會宣布延期 倒數兩週「不可抗力」因素喊卡

炎亞綸曼谷演唱會無預警宣布延期。（圖／晴空鳥提供）





藝人炎亞綸推出全新專輯《Ikigai》，並宣布將舉辦同名巡迴演唱會，首站將於20日在曼谷開唱，也是生涯首次在泰國舉辦個人演唱會，沒想到今（4）日卻宣布「因不可抗力原因，將延期舉行。」

炎亞綸曼谷站演唱會組委會發布公告，由於近期泰國多地遭遇持續強降雨及嚴峻洪災，受災人數龐大，全國上下正在全力投入救災及重建工作，當地交通及公共安全也受到重大影響，為了確保所有觀眾、藝人及工作人員的安全與健康，經過審慎評估後決定延期。

廣告 廣告

公告中也載明退票流程及時間，另外新的演出日期及地點，經過確認後將會第一時間公布。事實上，炎亞綸花了大量時間沉澱及重整，當準備好再次站上舞台時，心裡浮現的第一個城市就是曼谷，也笑說會練習泰文，雖然有點壓力，但更多的是期待。

炎亞綸泰國演唱會宣布延期。（圖／翻攝自網站）

炎亞綸泰國演唱會宣布延期。（圖／翻攝自網站）



【更多東森娛樂報導】

●炎亞綸生日哭了！當眾宣布2重磅喜訊 吐成熟分手心聲

●炎亞綸淚認「關係突然消失」唐綺陽嘆：變化巨大的一年

●炎亞綸回歸初心 「宣布離開台灣」：願意聽我說話的城市

