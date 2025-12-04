炎亞綸曼谷演唱會宣布延期！泰國南部洪災逾百死 倒數2週急喊卡

記者徐珮華／綜合報導

炎亞綸舉辦「Ikigai」世界巡迴演唱會，首站原定將於12月20日在泰國曼谷登場；豈料泰國南部上月底暴雨引發嚴重洪災，至今已逾百人罹難。開唱倒數2週之際，主辦團隊以「不可抗力原因」宣布曼谷站延期。

炎亞綸「Ikigai」巡迴演唱會，原定首站12月20日於泰國曼谷登場。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸曼谷站演唱會組委會發表聲明，指出泰國近期遭遇天災重創，全國籠罩在哀傷氛圍中，當地交通與公共安全皆受到嚴重影響，「為確保所有觀眾、藝人及工作人員的安全與健康，我們經審慎評估後，不得不做出這一艱難決定。」除了向歌迷致歉，團隊也表示各大售票平台已自動啟動退票流程，歌迷無須支付任何手續費，後續演出規畫將在確認後第一時間公告。

廣告 廣告

炎亞綸曼谷站演唱會組委會發表演出延期聲明。（圖／翻攝自KKTIX網站）

炎亞綸近年歷經風波後沉澱重整，表示泰國觀眾一向以安靜、溫柔、不催促的方式支持他，因此當決定重新站上舞台時，腦海中浮現的第一個城市便是曼谷，認為這樣的能量非常適合作為新旅程的起點。為此，他還特別學習泰文，希望以最真誠的方式向初次見面的觀眾問候。豈料如今宣布演出延期，也讓歌迷深感遺憾。

更多三立新聞網報導

小S錄音爆哭全被拍！賈永婕淚崩揭內幕 「緊緊擁抱」4字說不出口

Energy全新作品來了！Toro出手驚喜回歸 平安夜免費開唱

趁熊熊不在…閨密「腳勾她男友下體」提議3人同床！挑逗行為全曝光

丫頭結婚5年！老公王惟立「願意放棄急救」認了：不想那麼痛苦

