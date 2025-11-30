炎亞綸曼谷開唱「謝謝沒離開的你們」

炎亞綸宣布將舉辦「Ikigai」全新巡迴演唱會，12月20日在曼谷首站開唱。他透露，過去這幾年花了大量時間沉澱與重整，這次會加入舞蹈演出，「加入舞蹈不是為了炫技，而是讓身體能跟著音樂一起說話。」希望帶給粉絲全新感受。

炎亞綸表示，選定曼谷作為巡演起點是因為泰國是個能讓人自然放下心防的地方，也讓情緒得以自由流動，這正是他特別想在當地開唱的原因。他坦言，剛出道時從未想過自己會在泰國開個人演唱會，「那時候只覺得能站在台上唱歌，就是很幸運的事。」

他目前正在努力練習泰文，雖然有些壓力，但非常期待與粉絲見面，「我真的很珍惜這一刻。」炎亞綸表示，這場演唱會對他來說，是一句溫柔又誠懇的道謝：「謝謝沒有離開的你們，也謝謝沒有放棄的自己。」此外，他也將在演唱會上獻唱新專輯《Ikigai》的10首全新作品。