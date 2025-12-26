炎亞綸正面回應「捲入Andy、家寧公關操作一事」 鬆口：我很賭爛！

炎亞綸日前意外捲入YouTuber Andy跟家寧的分手、分錢風波，Andy在影片裡指控家寧的公關危機群組有男星協助，直指該男星「非常有名、副業很多」，消息曝光後第一時間指向陳零九，陳零九馬上澄清，接著矛頭轉往炎亞綸，炎亞綸卻沒任何反應，26日他接受訪問，正式還原事件的過程。

炎亞綸表示，跟Andy、家寧完全不熟，彼此沒有私交，甚至連聯絡方式都沒有，在合照裡會出現，是因為炎亞綸有到展榮、展瑞家中聚會，家寧也在場，所以才會有同框合照。

廣告 廣告

炎亞綸坦言當時有朋友來請他介紹公關窗口，根本不知道是要介紹給家寧，接著被拉進一個群組，兩分鐘後就被踢掉，猜測Andy是看到群組成立時，「誰誰被拉了進來」這種LINE群組的基礎顯示，所以才被Andy認為這件事跟他有關係。

對於被拉進群組2分鐘後就被踢除，後來甚至被影射有幫忙操作家寧攻擊Andy一事，炎亞綸表示「我很難解釋清楚我在群組裡只有2分鐘，其實我很賭爛，我完全不認識家寧，當然也沒有他們的聯絡方式，我到底要怎麼辦？」

另外，2025年炎亞綸從音樂、影視創業與個人品牌全面開花。他在生日當天無預警送上驚喜，歷時三年打造的專輯《Ikigai》全面上架，並同步公開海外巡演計畫；也透過《我偷偷升級》啟動 YouTuber 身分，讓觀眾一窺他的 CEO 日常。他更跨足影視，創立「大浪娛樂」，一次公布四大內容計畫，展現進軍幕後的企圖。他笑說：「有時真的想逃，但我比較會先消失一下，回到生活後再看事情，很多難題就沒那麼可怕了。」對於歌迷敲碗的實體專輯與見面會，他坦言：「不是不做，只是希望它有紀念價值，也只希望在對的時機。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導