炎亞綸正面回應和鬼鬼友誼生變：我們都是成熟的人了

炎亞綸與鬼鬼吳映潔友誼生變的傳聞，近些日子再度被提起，鬼鬼15日面對媒體被問及此事，表示兩人生活圈不同，確實較少碰面，「可能之後又會聯絡上。」或許是看到新聞報導，炎亞綸晚間也發文，表示彼此都不會將此刻的疏離，貼上負面標籤。

炎亞綸與鬼鬼吳映潔的友誼近來受到關注（圖／小娛樂）

炎亞綸表示，人世間感情本就多樣，像水時刻流動，並非永恆不變，「我和鬼鬼都很理性的看待現在我們友情正在經歷的事，也因為過往的累積足夠厚實，因此並不會把此刻的狀態定調成負面的，我深信我們都是珍惜彼此的。」

同時，炎亞綸希望大家轉換關注焦點，比如鬼鬼目前正在努力的作品和品牌活動：「鬼鬼一直是個很有自己時尚品味的藝人，很值得大家關注。」文末還附上了一顆愛心。

炎亞綸發文（圖／翻攝自臉書）

由於阿本為炎亞綸、鬼鬼的共同好友，14日出席記者會談到此事時，表示應該交由當事人自行溝通解決，不過炎亞綸有次看到他和鬼鬼打卡出遊，確實有來問過要不要三人聚聚，但他想了想，還是留給他們溝通比較好。

鬼鬼15日出席記者會時，則是透露現階段與炎亞綸生活圈不同、少些交集，不過自己還是有在對方生日時祝賀生日快樂，未來若在聚會中碰面了，也不會避諱出席，「約了就會去。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

