炎亞綸淚曝「關係突然消失」 唐綺陽勸：要學會放手

炎亞綸經營頻道《我偷偷升級》，最新一集邀請好友唐綺陽，2人曾與吳姍儒共同主持《36題愛上你》獲得第56屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，結下深厚革命情感。聊天過程中，炎亞綸因唐綺陽的一段話，忍不住泛淚，但唐綺陽直接地勸他「學會放手」。

炎亞綸與唐綺陽錄影現場互動輕鬆 兩人一來一往的鬥嘴展現多年好友的自然默契（圖／大浪娛樂 提供）

炎亞綸坦言，人生低谷時，曾收到對方最直接、毫無保留的支持，甚至有次直接衝去他家，陪伴度過難熬的時光，告白：「不管怎樣，我都會一直把你當成很好的朋友。」

聊起《36題愛上你》，唐綺陽透露當時正是自己親自向製作單位推薦炎亞綸加入主持群，當時團隊還有些擔心炎亞綸是否會有「偶像包袱」，不過事實證明唐綺陽眼光頗為精準：「果然一來，我們的節目就變得很好、效果也非常好！」

不過，再好的朋友也會有摩擦的時候，談到「對彼此做過最後悔的事情」時，唐綺陽沉思許久，表示沒有特別放在心上的事，倒是炎亞綸主動認錯，笑說當年錄《36題愛上你》時，總愛拿唐綺陽的體重開玩笑，回想起來覺得真的有些過意不去。唐綺陽則一派輕鬆：「那時我只覺得，把臉顧好就好，漂亮最重要！」

炎亞綸在節目中坦承，有些關係突然消失讓他一度想不透，真情流露讓現場氣氛瞬間沉靜（圖／大浪娛樂 提供）

節目尾聲，唐綺陽提到，2025年對她而言是「變化巨大」的一年，也是人際關係容易出現斷裂和調整的時間，炎亞綸聽了忍不住泛淚，坦言自己今年同樣遇到一些關係「突然消失」，讓他一度想不透。唐綺陽也安慰到，「你可能會遺憾，也會在等是否還有機會，但我可以告訴你─『沒有』」，希望他學會放手。

炎亞綸也反思，也許在關係裡有些地方沒有被理解，他曾疏忽過對朋友的關心，甚至試著透過第三者聯絡，卻只收到「不知道該怎麼回應」的回覆，語帶遺憾卻也顯得坦然。炎亞綸的個人 YouTube 頻道《我偷偷升級》每週四晚間9點固定更新。

