炎亞綸淚灑生日會 親吐「與其勉強在一起，不如好聚好散」

壽星炎亞綸在台上被歌迷的溫暖深深感動，忍不住落淚。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸昨（20日）迎來40歲生日，特別舉辦盛大生日會與粉絲相見歡，生日會以「大型企業徵才大會」形式驚喜登場，結合他近年投入的創業家身份，設計「情緒保全、垃圾分類員」等趣味職位，以新視角分享音樂之外的生活。活動最高潮，炎亞綸直接送上「雙重大驚喜」，歷時3年打造的全新第7張專輯《Ikigai》10 首歌，昨晚全面上架、並宣布12月將以泰國站為起點，啟動海外巡迴演唱會。

生日會上，來自香港、澳門、日韓等地的粉絲跨海到場相挺，更在接近尾聲時，集體送上厚厚一疊手寫卡片作為驚喜祝福。壽星炎亞綸在台上分享卡片內容，被歌迷的溫暖深深感動，讀到一半忍不住落淚，現場瞬間哭成一片，溫馨破表。他許下「身邊的人都健康」的唯一真心願望，並宣布以《我偷偷升級》啟動YouTuber身份，帶領大家一窺CEO的真實日常。

廣告 廣告

炎亞綸迎來40歲生日，特別舉辦盛大生日會與粉絲相見歡。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸耗時最久的作品《Ikigai》主題取自日本哲學「活下去的小理由」，由「金曲製作人」陳珊妮全程監製，與「金曲作詞人」葛大為首次完整包辦全專歌詞。葛大為將炎亞綸追劇、愛貓狗、深夜宵夜等細微日常寫進詞中，貼合度極高，炎亞綸稱這張專輯是「誠實交付給聽眾的量心之作」。

首波主打歌〈世上會有對的分手〉一釋出即引發共鳴，炎亞綸坦言這首歌是想讓大家思考「兩個人都不受傷的分手」，不是拉扯與報復，而是理解「放手反而是更愛對方」。他感性地說：「隨著成長，不同的價值觀、節奏和生活方式都可能讓兩個人走散；與其勉強在一起，不如好聚好散。」也希望透過這首歌讓大家重新思考關係，理解「放手不是失敗，而是成熟的情感選擇」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光

帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？

鹿港小吃店「7人分食1份蚵仔煎」 老闆無奈祭新制：每人需點1份餐