炎亞綸爆「遭飛輪海其他三人性騷又嘲笑性向」 網友湧入安慰親自回應了
炎亞綸近日正積極展開個人活動，他日前到Podcast節目《哇!有事嗎》作客，爆料當年在「飛輪海」活動時期，遭到當時的外包企劃性騷擾，跟汪東城、吳尊、辰亦儒一起玩一個「摸彩球」遊戲，就是將「手伸褲子摸下體」，讓他至今難以釋懷，成為無法再跟其他三人合體的主因。
回憶起當時的情景，炎亞綸無奈表示，當時就是2006年的飛輪海發行首張專輯的時間，「每天要練舞、宣傳，那時候外包的企劃，每天上保母車就會玩一個遊戲，叫做『摸彩球』，『摸彩球』就是他會先手伸進褲子裡摸我，其他人會一起上，這是我經歷的事情。」
他直言「其他人覺得好玩，我當下只能配合，當然會抗拒，但是就笑笑的，不敢跟公司講。」而且只有他被其他人侵犯，炎亞綸沉痛表示「不敢跟公司講。」
另外當年其他成員也會在他面前多次開不當的性向玩笑，讓他覺得很不舒服，「所以其實那個時期我自己有另外一個壓力是來自這裡，就是我要表面很和平，然後在台上要跟大家很像buddy buddy，但是我卻聽到很多私底下的那種，很無聊的臭直男開的同性戀玩笑。」
而因為壓力累積，炎亞綸曾借酒澆愁，2009年到2010年時，每天都喝到爛醉，並試圖向公司求救，他說「就是我不想再被開玩笑了，或是我不想大家在冷戰的時候，公司沒有人出來處理，他們就放任我們，或是如果我們真的打起來才會幫。」
炎亞綸這段往事曝光後，大批網友聲援他，既心疼又氣憤，「看哭了」、「怎麼有這麼壞的人啊」、「難怪綸不喜歡以前，維持現在這樣吧」、「綸綸好心疼你」、「真的要崩潰了」，看到網友們的打氣後，炎亞綸親自在IG發文表示「分享傷痛不是要指責誰，是告訴你我之所以分享，是因為我正在用我所有的力氣，試圖讓我所在的環境更安全更友善」。
Yahoo奇摩關心您：飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。
※ 衛福部戒酒諮詢專線： 0800-255959
炎亞綸爆飛輪海性騷內幕！遭團員「輪流摸鳥」 始作俑者是他
炎亞綸2005年以偶像男團「飛輪海」出道，2011年推出個人專輯後，4位成員便鮮少合體，形同解散。過去多次被外界傳出與團員不合的他，近日上Podcast節目吐露遭唱片公司外包企劃帶頭性騷擾內幕，團員辰亦儒、汪東城、吳尊也都將手伸進他褲子「摸彩球」，坦言至今無法放下。
炎亞綸爆料「遭飛輪海成員性騷」 深夜吐心聲
藝人炎亞綸2006年以偶像男團「飛輪海」出道走紅，2011年解散單飛後，不論在戲劇、主持都有亮眼表現，多次被傳出與團員不合的他，日前上Podcast節目爆料遭唱片公司企劃帶頭性騷，其他三位成員不僅未制止，也成為加害者，引發網友嘩然。
老闆炎亞綸揭男團時期遭性騷 許孟哲這原因缺席活動引發聯想
炎亞綸表示：「摸彩球就是，他會先伸進我的褲子裡面摸，然後其他人（指團員）會一起上，這是我經歷的事情。」他形容，其他成員包括吳尊、汪東城、辰亦儒等人跟著嬉鬧觸碰，讓主持人當場震驚直言：「這是職場性騷擾！」並詢問他當時是否有反抗。炎亞綸無奈回應，自己當然有抗...
炎亞綸因江宏傑與小賴爆誤會 多年心結首度攤開說清
炎亞綸經營YouTube頻道《我偷偷升級》，近日邀請小賴進行「好友微醺真心話」，當小賴抽到「被誤會也懶得澄清的事」時，突然提起自己與炎亞綸之間，其實一直存在著一個與江宏傑有關的誤會，勾起兩人塵封已久的心結。
爆被飛輪海硬上摸鳥「訕笑同性戀」！炎亞綸痛揭不堪內幕：只能配合
40歲的炎亞綸2006年以男團「飛輪海」走紅，近日上Podcast「哇！有事嗎」節目，驚爆出道初期就遭到團隊同仁性騷擾，其他3位團員辰亦儒、汪東城、吳尊也都「出手玩鳥」，讓他留下嚴重陰影。蔡維歆
炎亞綸、小賴心結多年？隔閡全來自江宏傑 內幕曝光「他親揭真心話」
炎亞綸經營的YouTube頻道「我偷偷升級」近日推出新一集內容，邀請小賴進行「好友微醺真心話」對談。節目中，小賴主動提起一段與炎亞綸之間多年未說開的誤會，而關鍵人物正是江宏傑。
首公開傷疤！炎亞綸遭手伸褲內「摸彩球」性騷 飛輪海也會一起上
藝人炎亞綸近日在Podcast中大談飛輪海時期過往，也首度自揭傷疤，透露自己遭職場性騷過去，就連其他3名團員吳尊、汪東城及辰亦儒都曾加入，時間長達整個發片期，但由於是第一張專輯，他只能笑笑配合。
