炎亞綸爆「遭飛輪海其他三人性騷又嘲笑性向」 網友湧入安慰親自回應了

炎亞綸近日正積極展開個人活動，他日前到Podcast節目《哇!有事嗎》作客，爆料當年在「飛輪海」活動時期，遭到當時的外包企劃性騷擾，跟汪東城、吳尊、辰亦儒一起玩一個「摸彩球」遊戲，就是將「手伸褲子摸下體」，讓他至今難以釋懷，成為無法再跟其他三人合體的主因。

回憶起當時的情景，炎亞綸無奈表示，當時就是2006年的飛輪海發行首張專輯的時間，「每天要練舞、宣傳，那時候外包的企劃，每天上保母車就會玩一個遊戲，叫做『摸彩球』，『摸彩球』就是他會先手伸進褲子裡摸我，其他人會一起上，這是我經歷的事情。」

他直言「其他人覺得好玩，我當下只能配合，當然會抗拒，但是就笑笑的，不敢跟公司講。」而且只有他被其他人侵犯，炎亞綸沉痛表示「不敢跟公司講。」

另外當年其他成員也會在他面前多次開不當的性向玩笑，讓他覺得很不舒服，「所以其實那個時期我自己有另外一個壓力是來自這裡，就是我要表面很和平，然後在台上要跟大家很像buddy buddy，但是我卻聽到很多私底下的那種，很無聊的臭直男開的同性戀玩笑。」

而因為壓力累積，炎亞綸曾借酒澆愁，2009年到2010年時，每天都喝到爛醉，並試圖向公司求救，他說「就是我不想再被開玩笑了，或是我不想大家在冷戰的時候，公司沒有人出來處理，他們就放任我們，或是如果我們真的打起來才會幫。」

炎亞綸這段往事曝光後，大批網友聲援他，既心疼又氣憤，「看哭了」、「怎麼有這麼壞的人啊」、「難怪綸不喜歡以前，維持現在這樣吧」、「綸綸好心疼你」、「真的要崩潰了」，看到網友們的打氣後，炎亞綸親自在IG發文表示「分享傷痛不是要指責誰，是告訴你我之所以分享，是因為我正在用我所有的力氣，試圖讓我所在的環境更安全更友善」。

