炎亞綸爆幫家寧抹黑Andy！「遭拉進群組2分鐘就被踢」 傻眼背黑鍋：我滿賭爛的

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

炎亞綸今（26）日出席發片記者會，他在生日當天無預警推出全新專輯《Ikigai》，同勿公開巡演計畫，近期還啟動YouTuber身分、創立大浪娛樂。日前炎亞綸被捲入家寧、Andy的風波中，他對此始終沒有公開表達立場，在今天終於鬆口解釋。

炎亞綸被傳是家寧幕後黑手，對此他做出回應。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸先前被影射幫家寧抹黑Andy、在家寧的危機公關群組裡等，針對此事，他直言其實跟兩人都不熟，「我是朋友來詢問我合作窗口，我當作介紹人，被拉進一個群組裡2分鐘，就被踢掉了。」但這件事炎亞綸一直沒有大動作公開回應，他無奈道：「我很難解釋清楚，我滿堵爛的，就背黑鍋。」

廣告 廣告

炎亞綸強調，無論是Andy還是家寧，他都沒有聯絡方式，「真的是，今年是一個呵呵…很好玩的一年。」他也補充表示，加入群組的Line帳號也被盜了，現在用的是新的帳號。」

更多FTNN新聞網報導

遭影射幫助家寧抹黑Andy？炎亞綸首度鬆口：我真的很懶得講

眾量級官司進度曝光！ Andy調解後怒轟：進度0、誠意0

不受帳號消失影響！家寧照常上片竟遭店家拒訪 留言區狂罵「倒讚比按讚多」

