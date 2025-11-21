炎亞綸生日哭了！宣布兩大喜訊 親揭讓人活下去的小理由

〔記者陽昕翰／台北報導〕炎亞綸昨天舉辦生日會，他直接送上「雙重大驚喜」，宣布新專輯《Ikigai》全面上線，同步公開海外巡迴計畫。活動接近尾聲時，全場歌迷集體送上驚喜祝福，來自香港、澳門、日本、韓國的粉絲跨海到場相挺，炎亞綸收到厚厚一疊手寫卡片，他在台上分享內容，讀到一半忍不住落淚，現場瞬間哭成一片，氣氛溫馨。

這場生日會以「大型企業徵才大會」形式登場，結合他過去兩三年真正投入的創業家身份，也讓粉絲以新視角理解他在音樂之外的生活。生日會不以演出為主，而是希望大家將重點放在聆聽他的《Ikigai》新歌世界。

炎亞綸坦言每年吹蠟燭都有一點尷尬，這次唯一真心願望是「身邊的人都健康」。他也宣布啟動 YouTuber身份《我偷偷升級》，更霸氣公布接下來海外巡迴演唱會12月開跑，首場泰國站，讓粉絲能以全新專輯內容享受現場魅力。

炎亞綸歷時三年打造的新專輯《Ikigai》已經全面上架，感謝金曲製作人陳珊妮全程監製與陪伴，金曲作詞人葛大為則是首次完整包辦全專詞，以炎亞綸的日常作發想。專輯主題取自日本哲學「Ikigai(生き甲斐)」，每天讓人活下去的小理由，他說：「音樂對我像呼吸，是出口也是療癒。希望大家能在專輯裡找到自己的Ikigai。」

專輯中的首波主打《世上會有對的分手》一釋出便引發共鳴。炎亞綸坦言許多人成熟後仍在關係中反覆受傷，一句「改天聊」、「我先洗澡」都可能讓人懷疑自己是否被需要。他說：「大家都在討論怎麼在一起，卻很少討論怎麼好好分開。」這次新歌談的是「兩個人都不受傷的分手」，「隨著成長，不同的價值觀、節奏和生活方式都可能讓兩個人走散；與其勉強在一起，不如好聚好散。」

