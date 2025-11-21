炎亞綸生日哭了！當眾宣布2重磅喜訊 吐成熟分手心聲

炎亞綸20日迎來40歲生日。（圖／晴空鳥提供）





男星炎亞綸昨（20）日迎來40歲生日，並於當天舉行生日會，現場除了近距離寵粉互動，更直接送上「雙重大驚喜」，宣布新專輯《Ikigai》全面上線，同步公開海外巡迴計畫，活動接近尾聲時，全場歌迷突集體送上驚喜祝福，來自香港、澳門、日本、韓國的粉絲跨海到場相挺。炎亞綸收到厚厚一疊手寫卡片，他一邊在台上分享內容、一邊被歌迷的溫暖深深感動，讀到一半忍不住落淚，現場瞬間哭成一片，氣氛相當溫馨。

這場生日會以「大型企業徵才大會」形式登場，結合他過去兩三年真正投入的創業家身份，也讓粉絲以新視角理解他在音樂之外的生活。今年生日會不以演出為主，而是希望大家將重點放在聆聽他的《Ikigai》新歌世界。炎亞綸坦言每年吹蠟燭都有一點尷尬，但這次唯一真心願望是「身邊的人都健康」。

炎亞綸也宣布啟動 YouTuber 身份「我偷偷升級」，帶大家看見他身為 CEO 的日常，最後更霸氣公布接下來海外巡迴演唱會12月開跑，首場泰國站，讓粉絲能以全新專輯內容享受現場魅力。

壽星炎亞綸收到厚厚一疊手寫卡片，讀到一半忍不住感動落淚。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸歷時三年打造的全新專輯《Ikigai》已經全面上架，他形容這張作品像透視自己的生命切片：放慢腳步、重新面對自己，最後再把情緒消化成音樂。這次「金曲製作人」陳珊妮全程監製與陪伴，「金曲作詞人」葛大為則是首次完整包辦全專詞，共同從炎亞綸的日常發想，新專輯主題取自日本哲學「Ikigai（生き甲斐）」：每天讓人活下去的小理由，十首歌記錄他三年的心境軌跡。他說：「音樂對我像呼吸，是出口也是療癒。希望大家能在專輯裡找到自己的 Ikigai。」

專輯首波主打〈世上會有對的分手〉一釋出便引發共鳴。炎亞綸坦言許多人成熟後仍在關係中反覆受傷，一句「改天聊」「我先洗澡」都可能讓人懷疑自己是否被需要。他說：「大家都在討論怎麼在一起，卻很少討論怎麼好好分開。」

炎亞綸提到，這次新歌談的是「兩個人都不受傷的分手」，不是報復、不是拉扯，而是因為理解、誠實，知道「分開反而是更愛對方」！他繼續感性的說：「隨著成長，不同的價值觀、節奏和生活方式都可能讓兩個人走散；與其勉強在一起，不如好聚好散。」炎亞綸也希望透過這首歌讓大家重新思考關係，理解「放手不是失敗，而是成熟的情感選擇」。



