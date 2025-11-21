炎亞綸生日拋重磅消息！「淚崩揭新身分」 談感情看法：與其勉強不如好聚好散

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

炎亞綸生日會於昨（20）日生日當天舉行，現場除了近距離寵粉互動，更直接送上「雙重大驚喜」，包含全新專輯《Ikigai》一共10首歌在生日當晚全面無預警上架，以及同步公開海外巡迴計畫。身為壽星的炎亞綸收到厚厚一疊手寫卡片，他一邊在台上分享內容、一邊被歌迷的溫暖深深感動，讀到一半忍不住落淚，現場瞬間哭成一片，溫馨破表。

炎亞綸推出新專輯、並宣布新巡演啟動。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸今年的生日會不以演出為主，而是希望大家將重點放在聆聽他的《Ikigai》新歌世界，他坦言每年吹蠟燭都有一點尷尬，但這次唯一真心願望是「身邊的人都健康」。此外，他也宣布啟動YouTuber 身分《我偷偷升級》，帶大家看見他身為CEO 的日常，奔波、談判、開會、產業開發等，最後更霸氣公布接下來海外巡迴演唱會12月開跑，首場則是泰國站。

炎亞綸新巡演首站在泰國。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸全新專輯《Ikigai》，專輯主題取自日本哲學「Ikigai（生き甲斐）」，也就是每天讓人活下去的小理由，專輯的10首歌記錄他3年的心境軌跡。他說：「音樂對我像呼吸，是出口也是療癒。希望大家能在專輯裡找到自己的 Ikigai。」至於首波主打〈世上會有對的分手〉一釋出便引發共鳴，炎亞綸坦言許多人成熟後仍在關係中反覆受傷，一句「改天聊」、「我先洗澡」都可能讓人懷疑自己是否被需要。他說：「大家都在討論怎麼在一起，卻很少討論怎麼好好分開。」這次新歌談的是「兩個人都不受傷的分手」，不是報復、不是拉扯，而是因為理解、誠實，知道「分開反而是更愛對方」，他繼續感性的說：「隨著成長，不同的價值觀、節奏和生活方式都可能讓兩個人走散；與其勉強在一起，不如好聚好散。」炎亞綸也希望透過這首歌讓大家重新思考關係，理解「放手不是失敗，而是成熟的情感選擇。」

