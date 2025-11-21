炎亞綸生日見粉絲送驚喜爆哭！ 宣布兩大喜訊

炎亞綸在20日生日這天宣布睽違三年的新專輯《Ikigai》，十首全新作品在當晚一次上架，並同步公開海外巡演計畫。活動尾聲時，歌迷齊聲送上生日祝福，他一邊念著大家的心意、一邊被溫暖打動到哽咽，台上台下一度哭成一片。

他笑說自己每年吹蠟燭都會有點尷尬，但今年唯一真心的願望很簡單「希望身邊的人都健康。」他也宣布正式啟動「YouTuber 模式」，推出《我偷偷升級》，帶大家看見他身為 CEO 的奔波日常，包括談案子、開會、跑行程的完整一面。最讓粉絲驚喜的是，他直接公布海外巡迴將於12月開跑、首站落腳泰國，讓歌迷能用最新專輯內容直攻現場魅力。

炎亞綸。（圖／晴空鳥）

這次專輯由陳珊妮全程監製，主題「Ikigai（生き甲斐）」取自日本哲學，那些讓人每天都有理由醒來的小小動力。炎亞綸說：「音樂對我像呼吸，是出口，也是療癒。希望大家能在這張專輯裡找到自己的 Ikigai。」

首波主打〈世上會有對的分手〉上線後掀起大量共鳴。炎亞綸坦言，許多人長大後在感情裡依然反覆受傷，一句「改天聊」、「我先去洗澡」都能讓人懷疑自己是否被需要。他說：「大家總是在討論怎麼在一起，但很少討論怎麼好好分開。」

新歌談的不是報復式分手，而是「兩個人都不痛的離開」因為理解、因為誠實，懂得「分開反而是更愛對方」。他感性地說：「長大後，價值觀、步調、生活方式都可能讓兩個人走散；與其勉強，不如好聚好散。」炎亞綸希望透過這首歌讓大家重新看待關係：「放手不是失敗，是成熟的情感選擇。」

