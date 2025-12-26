炎亞綸穩交男友6年想婚了

炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。

個性直率的炎亞綸透露自己曾經因情緒失控、摔手機，但在這任男友的陪伴下，情緒穩定相當多。他細數男友的優點，除給足安定感外、情緒也很穩定，「他有點像是一個海綿吧，吸收我的任何情緒。」坦言對方是他第一個想婚的對象，也想過求婚一事，但男友目前對結婚沒想法，他表示：「也滿怕被拒絕。」但他透露已將對方視為未來想繼續走下去的伴侶。

炎亞綸近年風波不斷，日前捲找公關「幫家寧抹黑Andy」一事，他無奈表示與兩人都不熟，會和家寧留下合影是因為去參加展榮、展瑞的生日會，彼此並無私交，「朋友問合作窗口，我就介紹，就這樣有被拉進一個群組，但兩分鐘就被踢掉。」否認參與討論，他表示自己當時根本不知道朋友要幫誰找公關，只在群組說，「我介紹好了，你們自己聊。」結果竟被爆料，推上風口浪尖。

不僅如此，先前遭網紅耀樂控涉及未成年性私密影像案，讓他原定預計演出台南跨年恐有變數，炎亞綸說，「等主辦方決定，還沒有講後續，反正我就準備我自己的就好。」至於延期的泰國演唱會，他表示預計明年4、5月開辦，一切靜待場地確認。