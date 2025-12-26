炎亞綸穩交男友6年鬆口「想婚了」 捲負面跨年演出「有變數」

炎亞綸26日現身媒體見面會，宣佈成立全新公司「大浪娛樂」，升格老闆的他目前坐擁4家公司、統領40名員工，更透露今年年終獎金預計大手筆豪撒超過200萬。而在這群員工中，最受矚目的莫過於與他交往5、6年的「執行經紀」男友，他也首度鬆口有想過與對方結婚。

提到男友，炎亞綸難得展現柔情一面，直言對方就像「海綿」一樣，無條件吸收、包容他的所有情緒。他坦言過去自己性格剛烈，曾發生摔手機等失控舉動，但在男友穩定的陪伴下，性格變得圓滑許多，更首度鬆口對方是「第一個想婚的對象」。雖然公事公辦，年終獎金沒有給男友「特權」，但他透露不時會安排日本甜蜜之旅，更曾豪擲8萬送男友去做醫美電波，已將對方視為終身伴侶。

炎亞綸26日與媒體見面，侃侃而談男友。（晴空鳥提供）

不過，炎老闆的求婚之路似乎暫時踢到鐵板，他幽默自爆雖然動過結婚念頭，但男友目前對進入婚姻「沒感覺」，讓他自嘲：「也會怕被拒絕啦。」兩人現階段維持穩定交往的甜蜜默契。

提到近期風波及跨年演出的變數，炎亞綸老神在在，表示台南跨年演出的3、4首曲目早已排練完畢，「目前就等主辦方決定，我先把自己的部分準備好。」此外，原定延期的泰國演唱會也傳來好消息，預計將在明年4、5月正式開唱。

