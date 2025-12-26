炎亞綸穩交男友6年！想婚卻被拒絕 送8萬大禮寵愛他

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

炎亞綸今（26）日出席發片記者會，他在生日當天無預警推出全新專輯《Ikigai》，同時公開巡演計畫，近期還啟動YouTuber身分、創立大浪娛樂。炎亞綸與現在的男友穩定交往，談到感情，他罕見透露現任是他第一個萌發想結婚的人，不過對方反而沒有想結婚的念頭。

炎亞綸透露想結婚了。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸與男友交往大概5、6年了，雖然不是交往最久的一任，但卻是他萌發想要結婚念頭的，他坦言有跟男友討論過結婚想法，但是對方沒有想要結婚，至於自己被男友打動關鍵，是對方陪他經歷了許多事情，加上情緒穩定，「我覺得他給我的安定感是我喜歡的。」炎亞綸形容，男友就像是海綿，不太會反彈情緒，等於自己的情緒都被男友消掉了。

炎亞綸提到對男友做過最浪漫的事情，是送他去打電音波，一共900發，花了8萬元，經常一起去日本旅遊。媒體詢問炎亞綸會不會考慮主動求婚？他害羞表示，因為談結婚沒聊出結果，也怕求婚失敗、被拒絕，也不想給對方壓力，但如果有好消息，一定會公布讓外界知道。

