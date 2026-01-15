炎亞綸結婚要包多少 前男友阿本務實：要看吃哪一間

阿本近日受訪，談到自己與炎亞綸的朋友日常。（阿本臉書）

由夏和熙領軍，阿本、木木共同主持的網路綜藝節目《OMO調查局》開播滿一個月，三人日前合體出席記者會，現場受訪時，阿本被問及舊愛炎亞綸與鬼鬼（吳映潔）友情生變一事，罕見鬆口回應。炎亞綸、阿本、鬼鬼過去是好友三人組，但近期炎亞綸坦承，與鬼鬼長達20年的友情降溫，雙方進入「冷靜期」。

被視為夾在兩人之間的阿本，則選擇保持距離。他表示：「就讓他們自己解決，沒有什麼好糾結的。」並透露目前生活重心多半放在與男友相處，即便炎亞綸或鬼鬼各自邀約，他也只是單獨聊天，「跟鬼鬼聊她的生活，跟亞綸就是像家人一樣的日常。」也坦言自己並不清楚兩人關係破裂的原因。

目前阿本與炎亞綸各自都有穩定交往對象。被問到是否可能比炎亞綸早結婚，阿本直言暫時沒有結婚計畫；至於若炎亞綸未來結婚會包多少紅包，他相當務實表示：「那就要看是吃哪一間了。」

