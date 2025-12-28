炎亞綸罕提飛輪海！成團20年吐真實心聲：青春沒有被浪費

炎亞綸罕見發文談及飛輪海成團20週年。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）





由汪東城、辰亦儒、吳尊、炎亞綸組成的男團「飛輪海」，自2005年出道，曾是紅極一時的天團，2011年4人各自發展事業形同解散，如今迎來成團20週年，炎亞綸也罕見發文回顧，感性寫下：「二十年，真的不是一句話就能帶過的時間。能在這條路上走到今天，我始終覺得，這是一份需要被珍惜的幸運。」

炎亞綸曬出2張飛輪海合照表示，今天不只是自己出道20週年的紀念日，也是飛輪海成軍20週年，這個日子對他來說值得被好好記住，至於飛輪海2011年解散至今未再合體，他也坦言，即便4人沒有再以團體形式活動，「但這並不代表那段經歷被否定，或被抹去。」只是彼此都在各自選擇的人生道路上前進。

炎亞綸強調飛輪海始終是自己的起點。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

炎亞綸提到，這些年來自己時常回想起那段過去，並反覆整理當時的心境，如今時隔20年，他也強調：「飛輪海，始終是我的起點。是我第一次被世界看見的地方，也是在很年輕的時候，就教會我責任、紀律與承擔的地方。這份養分，無論人生走到哪裡，都不會消失。」

最後，炎亞綸也感性喊話：「如果有一天回頭看今天，希望我們都能平靜地說一句，那段青春沒有被浪費，那些相遇，都算數。謝謝你們。這份陪伴，我會一直記得。」他也藉著出道20年勉勵自己，「未來我會繼續往前，帶著更多理解，也帶著更穩定的自己。」



