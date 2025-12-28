炎亞綸罕提飛輪海！認了「始終是我的起點」出道20週年洩真實心聲

記者徐珮華／綜合報導

炎亞綸2005年以偶像男團「飛輪海」出道，2011年推出個人專輯後，4位成員便鮮少合體，形同解散。過去多次被外界傳出與團員不合的他，今（28）日迎來出道20週年，罕見發文提及飛輪海，感性寫下：「20年，真的不是一句話就能帶過的時間。能在這條路上走到今天，我始終覺得，這是一份需要被珍惜的幸運。」

炎亞綸出道20週年。（圖／翻攝自炎亞綸IG）

炎亞綸表示，飛輪海2011年起不再以團體形式一起活動，但並不代表那段經歷被否定或抹去，而是成員們各自走向不同的人生選擇。近年他也不時回望過往時光，強調飛輪海始終是自己第一次被大眾看見的起點，也是教會他責任、紀律與承擔的地方，這份養分無論走到人生哪個階段都不會消失。

炎亞綸感謝飛輪海「始終是我的起點」。左起吳尊、炎亞綸、汪東城、辰亦儒。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

此外，炎亞綸坦言自己尚未成熟時，便有許多人以不同方式出現在他的生命中，他也將這些心意放在心上，「不論陪我走過的是哪一段、哪一個角色、哪一個時期，那份支持，我都珍惜」，也承諾未來將帶著更多理解與更穩定的自己繼續前行。

