炎亞綸自曝因容貌焦慮整形 被警告「會變成納美人」

炎亞綸推出新專輯《Ikigai》，到POP Radio《Fun Music》作客，與主持人Emily暢談心底話，自曝曾墊高山根，坦承是因為容貌焦慮的不安而做出的錯誤決定，之後又再消除，直到醫師善意提醒「再過度就會變成『納美人』」，他才驚醒。炎亞綸以自己的經驗，勸導對幕前工作有憧憬的年輕人，認為「保留自己的一點點缺陷」反而會更有記憶點。

炎亞綸過往活躍於網路社群平台，近期則趨於低調，透露近期最大的轉變是改變了網路使用習慣，曾經手機螢幕使用時間平均高達16小時的他，竟然忍得住2個月才更新Threads，笑說：「我覺得以前說得夠多了！」他表示當環境改變，心境也不同，對照以往有話直說，他發現真正有能力、真正在落實想法的人，很少大放厥詞表態自已的理想或想法，他也說這些人反將對社會的不滿化做動能與行動力。

聊起專輯當中一首新歌〈瑕疵品〉，炎亞綸表示：「過往發生的一切事情如同刺青在我身上，像是疤痕或結締組織。」他認為每個人都有自己生長環境，有缺憾或令人稱羨的地方，即便過於幸福而長成如同溫室花朵或象牙塔上的珍珠，這些都可能成為別人眼中的瑕疵。炎亞綸感嘆一系列「零負評」標籤加在藝人身上，「怎麼可能？一定有失蹄的時候。」

