炎亞綸被影射「幫家寧抹黑Andy」 無奈回嗆了：我到底要多閒

被影射的炎亞綸首度回應此事，無奈直呼：「到底一個人有多閒？」（圖／IG@aayan1120、YouTube@Andy老師）

知名YouTuber Andy老師今年10月曾火力全開揭露前女友家寧的惡行惡狀，更爆料對方創立危機公關群組，找來媒體以及藝人從中操作與指導，也讓外界將矛頭全部指向炎亞綸。對此，被影射的炎亞綸終於作出回應，並要大家自己去判斷。

炎亞綸近期在Popcast節目《激罵揪某聊》首度針對捲入家寧、Andy老師一事做出回應。面對主持人的詢問「是不是你？」他無奈地表示，「到底一個人有多閒，要去管別人的破事，大家自己判斷，我就是很懶得講。」笑說自己的事情已經夠多，還特別跑去拜拜，完全沒跟功夫可以管別人。

不過仍有網友不肯放過，跑到節目官方IG影片下方留言開酸，「他有教家寧公關危機處理嗎？」怎料，炎亞綸見到後反嗆，「兩個ＸＸ的家務事，你要不要想想如果是你，你會花時間？笑死。」也顯現他對於家寧、Andy的事情毫不在意，且也不站立場。

炎亞綸直接回應酸民言論。（圖／IG@jomotalk）

回到今年10月，Andy老師在影片中指出家寧的「家寧公關危機」群組，包含張家姊妹、公關、記者、網軍團隊以及一位副業很多的知名男藝人，從中參與討論如何抹黑他。但Andy老師至今不願公開對方身分。

怎料，卻讓炎亞綸飽受困擾與攻擊，僅在40歲生日當天有感而發下，這一年可謂禍不單行，許多莫名其妙的事都會和他有所牽連，「但我和以往一樣，只願意相信世界善意還是多數，所以秉持善良念頭。」強調自己不再和以前一樣唇槍舌戰，或許這選擇會讓人誤會，「但沒所謂了，只要相信我的人相信，足矣，其他的都是多餘。」

