炎亞綸親揭被鬼鬼排擠內幕 友誼急凍1年「強求不來」

炎亞綸今分享事業計畫。晴空鳥提供



炎亞綸晉升CEO，親手打造辦公室，今（12╱26）他分享事業計畫，談到與鬼鬼（吳映潔）20年友誼生變，他坦言不知道原因，「我會比較沒有辦法理解，我會覺得有什麼事可以直接跟我講，妳有不開心的地方或是妳想要疏離之前可以跟我講，都可以跟我說，我可以承受，但我沒辦法承受默默的……」。

鬼鬼10月底出席《嗨！營業中》第6季記者會時被問取消追蹤炎亞綸一事，她淡定表示：「也沒有鬧翻耶！因為現在生活方式不同、生活圈也不一樣，因為我現在忙外景和我的小孩就比較少聯絡，但我覺得朋友會聯絡就是會聯絡，不聯絡我覺得也是一種相處之道。」強調2人沒發生什麼事，會疏遠是「自然跡象，長大的跡象」。但炎亞綸今說：「她本來就沒有追蹤我，我加過她，我退追她2次。」

廣告 廣告

今炎亞綸也談及與鬼鬼疏離的原因，「她上次回答的跟我回答的蠻像的，她說就還是朋友，在心裡都還有一個位子，只是現在相處方式不是我們原本的那種感覺、會出去吃飯幹嘛的，她可能重心不在我身上、可能在她其他朋友身上」。

吳映潔。好看娛樂提供

被問是否看過鬼鬼的女兒？炎亞綸說：「她沒有不給我看，她沒有說不給我看，她只有說她最近沒有時間。」何時察覺到2人關係起了微妙變化？他說：「有啊！就是約了幾次都沒有約成，但是隔幾天就看到她跟其他朋友出去，也都是同一群朋友。」坦言「有被排擠的感覺」。

至於是否問過鬼鬼原因，炎亞綸說：「我到現在還是不知道原因，沒有問出來，但是她有在我生日時跟我說『生日快樂喔』，我還沒有回她也沒點開（訊息），因為我在上1封簡訊是說我理解我們的狀況是這樣，那我們就彼此先冷靜一下，因為我是蠻容易有希望的人，我怕我回了我又期待一些什麼，我覺得趁這個時候冷靜比較好，我不知道卡在哪裡」。

2人到底冷戰多久？炎亞綸坦言：「也沒有戰，這樣快1年了，我其實真的不知道原因。」他否認為此哭過，但也說：「可是有時候強求不來，我真的不知道從什麼時候，重點是我還有幫她打過排卵針，所以我會比較沒有辦法理解。」被發現眼泛淚光，他急忙否認：「沒有，我乾眼症，是笑到流眼淚。」

更多太報報導

A-Lin唱到情緒潰堤 控億萬名導「總是讓我哭」

「水彈女王」權恩妃首登高雄跨年 預告紅色戰袍陪迎新

「少女時代」俞利當濟州島最美島民 倒數撲台甜喊：大家一起玩吧