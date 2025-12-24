炎亞綸認了斷聯鬼鬼 首談想破冰沒約成「背後主因」：彼此冷靜
【緯來新聞網】曾被視為演藝圈模範好友的炎亞綸與鬼鬼（吳映潔），近期因互動明顯減少而再度成為討論焦點。外界注意到炎亞綸已不再追蹤鬼鬼的社群帳號，兩人關係是否出現變化引發揣測。對此，炎亞綸近日透過Podcast節目《激罵揪某聊》親自回應，證實彼此確實不像過去那般緊密，但他也坦言，自己並沒有掌握事情轉變的明確原因。
炎亞綸認了斷聯鬼鬼。（圖／翻攝IG）
炎亞綸早前在YouTube節目中提及，「一位認識20年的好友突然斷聯」，當時並未說明對象身分，卻已引起網友聯想。隨後他受邀參與Podcast節目時，主持人直接點出外界最關心的名字，他並未迴避，坦承指的正是鬼鬼。他表示，朋友之間隨著人生階段改變而漸行漸遠，其實並不少見，「這又不是特別到的事」，只是因為雙方都是公眾人物，才會被過度放大解讀。
針對外界將焦點放在「取消關注」一事，炎亞綸也表達困惑。他直言，網路輿論似乎單方面將責任歸咎於他，讓他感到相當不解，甚至忍不住反問：「為什麼是我被問？為什麼不是從來不關注我、但是是我好朋友形象的鬼鬼被問？」「為什麼我取消關注變成一個事？到底有多無聊？」在他看來，這樣的細節被無限放大，反而偏離了事情本質。
談到是否曾嘗試釐清誤會，炎亞綸透露，自己私下曾向共同好友阿本詢問狀況，希望了解是否存在未被說出口的誤解，甚至問對方：「有聊到什麼她對我可能有誤會的事情嗎？」在阿本建議下，他也曾主動提出見面聊聊的想法，但因雙方行程繁忙，始終未能真正坐下來談清楚。炎亞綸表示，從對方的反應中，他大概理解彼此目前的距離，最後選擇說出「那好，我們彼此冷靜一下」，讓關係暫時停留在各自的狀態。
對於鬼鬼目前的生活重心，炎亞綸則展現理解態度，指出對方現階段以家庭與孩子為優先，生活節奏自然不同。他也提到，阿本在整件事中扮演了緩衝角色，形容對方情緒處理得宜，儘管自己時不時就會再度提起相關話題，阿本仍始終建議他親自溝通，展現高度耐心。
這段橫跨多年的友情如今轉為低調，各自選擇不同的生活步調，炎亞綸也未多作評論，只是淡淡表示，人生本就會經歷不同的聚散，外界無須過度解讀。
