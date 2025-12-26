炎亞綸認了被鬼鬼排擠！不回訊息怕受傷害 友情生變冷靜期長達一年

記者鄭尹翔／台北報導

炎亞綸近年事業全面開花，從音樂、影視到創業與個人品牌皆有新布局。他在生日當天驚喜推出歷時三年打造的全新專輯《Ikigai》，並同步公開海外巡演計畫，同時以 YouTube 節目《我偷偷升級》分享 CEO 日常，展現多重身分的轉型成果；此外，他也創立影視公司「大浪娛樂」，一次公布四大內容計畫，正式進軍幕後製作，事業版圖持續擴張。

鬼鬼（左）過去與炎亞綸（右）私交甚篤，經常一起出席活動。

炎亞綸近日推出新專輯。（圖／資料照）

不過在事業順利之際，炎亞綸的友情狀態也引發關注。近日受訪時，他首度談及與多年閨密好友鬼鬼（吳映潔）的關係變化，坦言雙方目前幾乎沒有聯絡，友情已不如以往。炎亞綸透露，生日當天有收到鬼鬼的祝福訊息，但自己至今尚未點開查看，原因是擔心一旦回覆，內心又會產生期待，「我是個容易有希望的人，怕回了之後，又會期待更多。」

炎亞綸表示，兩人目前正處於「冷靜期」，時間已將近一年。關係轉變的起點，源於他察覺自己似乎被排擠，多次邀約未果，卻在事後看到鬼鬼與同一群朋友外出聚會，讓他感到困惑與失落。他也直言，若彼此有不開心或想疏離，其實可以直接說清楚，而不是默默承受。

至於是否因為鬼鬼產後有了小孩，導致彼此重心不同而漸行漸遠，炎亞綸回應，雙方仍是朋友、心裡也仍為對方保留位置，只是感覺已不再像從前，「出去吃飯或相處時，重心可能不在我身上。」外界傳出鬼鬼不讓炎亞綸探望孩子，他也澄清並非事實，表示對方只是回覆「最近沒有時間」，並未刻意拒絕。炎亞綸與鬼鬼多年來的深厚友情，如今走到冷靜沉澱的階段，也讓外界感嘆人際關係隨人生階段轉變的無奈。

