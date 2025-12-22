炎亞綸認交往阿本9年！昔大吵「砸電視見血」分手原因曝

炎亞綸近日在節目中公開與阿本9年情史。（圖／翻攝自炎亞綸IG）





男星炎亞綸與阿本（翁瑞迪）交情深厚多年，先前阿本在節目中自爆「我們分手分得蠻好的」，引發外界熱議兩人是否曾有過一段情。近日炎亞綸登上薔薔Podcast節目《薔栗膠》，公開坦承曾與阿本交往長達9年，並進一步揭露兩人分手的真正原因。

炎亞綸在節目中透露，過去曾跟阿本交往9年的時間，是歷任對象中交往最久的，「他那時候為了我藏得超級辛苦」，他提及阿本當年警覺性極高，甚至能第一時間察覺是否被偷拍，兩人也曾為此多次爭執，「那時候就是很沮喪，覺得明明就是一個非常正常的事情，就一直被挑戰他要變成一個很不正常的狀態，我們其實是很沮喪的」。

炎亞綸透露，自己是天蠍座，阿本則是雙子座，個性滿激烈的，兩人吵起架來彷彿上演八點檔，「他曾經把我剛買的一個液晶電視，砸到遙控器插在裡面」，兩人甚至還會吵到翻桌，不過他也提及兩人即便分手後，仍然維持家人般的關係，甚至能互相信任到進出彼此住處，先前一起飼養的狗狗則交由阿本繼續照顧，他則是偶爾會到對方家中探望狗狗。

談及與阿本分開的原因，炎亞綸坦言，兩人走到最後少了一個「繼續往下走」的理由，「我們給對方滿多試的機會，比如他可能很喜歡看我的手機，我就受不了會反抗，我可能脾氣沒那麼好，他就會被我惹怒，給了彼此很多適應跟改變的空間，我覺得到最後耐心跟愛還是有一天會被磨光」，但他很慶幸兩人始終認同彼此是「一起長大的家人」，這份關係對他來說十分珍貴。



