炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光

娛樂中心／林昀萱報導

炎亞綸大方談論曾和阿本交往9年，並曝光分手主因。（圖／翻攝自阿本臉書）

男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。

炎亞綸談到和阿本的9年情，表示對方是他歷任對象中交往最久的男友，「他為了我藏得超級辛苦」。在當年還未開放同志結婚也無法有孩子的情況下，兩人為了躲避媒體及大眾眼光，出門吃飯都要刻意避開。雖然經常住在彼此家裡也見過對方父母並一起養狗試圖填滿其中的空缺，但最終仍因為少了繼續往下走的理由，退回朋友位置。「我們給了對方很多次機會 ，譬如他很愛看我手機，就會反抗，我可能脾氣沒有那麼好，他就會被我惹怒，到最後耐心跟愛被磨光。」

炎亞綸、阿本分手後仍維持像家人一般的關係。（圖／翻攝自阿本IG）

炎亞綸透露，雙子座的阿本個性激烈，他是天蠍座又是演員，兩人一吵架就像是在演八點檔，甚至鬧出流血意外，曾吵到阿本將炎亞綸剛買的液晶電視砸到遙控器插在裡面；還有次翻桌蛋餅皮直接飛到天花板上，相當火爆。分手後，兩人的愛犬由阿本撫養，炎亞綸有空就會去探視，他也慶幸兩人認同彼此是一起長大的家人，至今仍維持友好關係。至於感情現況，炎亞綸也吐露和現任男友已交往5、6年，對方面對他和阿本之間如同家人的關係並不介意。

