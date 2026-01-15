炎亞綸認情變鬼鬼被排擠！她首公開出面鬆口了 「斷聯導火線」曝光

記者蔡維歆／台北報導

炎亞綸和鬼鬼曾是相當親密的朋友，他還曾替鬼鬼打過排卵針，但兩人近來傳出已斷聯快一年。炎亞綸先前透露鬼鬼生孩子後，他都還沒有看過小孩，跟鬼鬼約了好幾次，對方總說很忙沒約成，但隔幾天卻又會看到她和共同朋友相約，「確實有被排擠的感覺。」，對此鬼鬼今天出席活動也做出回應。

鬼鬼談炎亞綸。（圖／記者鄭孟晃攝影）

鬼鬼今天出席法國時尚軍靴品牌PALLADIUM「探索 JOY 星」活動，她認為現在跟炎亞綸生活圈不一樣，每個時期本來就會有不同的朋友跟不同人生交替，「可能過一陣子好了又會連絡上，因為現在真的顧小孩跟外景忙得不亦樂乎，比較難有多的時間在一起或常出去。」

對炎亞綸認為被排擠，鬼鬼說每次跟阿本或其他朋友都是很早很早就提前約，「所以也沒有甚麼排不排擠之說，我是覺得我沒有這個心態。」之前也有傳訊息祝炎亞綸生日快樂。那被炎亞綸取消追蹤，會很受傷嗎？鬼鬼則表示還好，「這是他的自由跟選擇，反正我也沒追蹤任何人。」

