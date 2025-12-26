炎亞綸認愛男友6年！想結婚遭拒原因曝光 已見過父母獲得認可

記者鄭尹翔／台北報導

2025 年對炎亞綸而言，是事業與人生同步推進的重要一年。他在生日當天無預警推出歷時三年打造的專輯《Ikigai》，同步公開海外巡演計畫，並透過 YouTube 節目《我偷偷升級》分享 CEO 日常，同時創立影視公司「大浪娛樂」，正式進軍幕後製作，音樂、影視與創業多線並進。

炎亞綸推出新專輯。（圖／晴空鳥 提供）

事業全面開花之際，炎亞綸的感情狀態也成為外界關注焦點。近日受訪時，他首度正面回應與交往六年男友的結婚想法，坦言自己其實有動過結婚的念頭，但目前仍以尊重對方想法為主。他笑說，自己曾經主動提過結婚，但男友對這件事本來就沒有特別的感覺，因此並未強求。

炎亞綸也分享，近一兩年開始出現想結婚的念頭，與人生階段轉變有關，「因為他陪我經過蠻多事情，他的情緒很穩定。」他認為，比起形式上的婚姻，對方帶給他的安定感，才是最重要、也是他最珍惜的部分。

談及家人態度，炎亞綸透露父母早已知道男友的存在，母親也逐漸放心，認為他已經具備穩定交往的能力，「後來媽媽知道我可以很穩定，不會一直換對象，接下來就比較不管我跟誰交往了。」展現家人對他感情狀態的理解與尊重。

對於未來是否一定會走向婚姻，炎亞綸態度相當成熟，他表示目前並不急於做出任何時間表，就像面對音樂與演唱會一樣，希望每個重要選擇，都是在準備好、狀態對的時候自然發生。無論是否結婚，他更看重的是彼此陪伴、成長與長期的穩定關係。

