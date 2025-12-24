炎亞綸認斷聯鬼鬼！想約出來聊但破局 首談「背後原因」反問一件事

娛樂中心／林昀萱報導

炎亞綸和鬼鬼（吳映潔）過去是演藝圈中知名的死黨，但卻被發現關係生變、悄悄退追女方，引起關注。近日他在錄製Podcast節目時坦承，確實和鬼鬼的關係不像以往那麼緊密，至今也不知道真正的原因。

炎亞綸和鬼鬼20年友情轉淡，日前他在YouTube《我偷偷升級》證實「一位認識20年的好友突然斷聯」，近日他上Podcast節目《激罵揪某聊》時，主持人針對網上的臆測直球發問「是鬼鬼嗎？」炎亞綸也大方坦承「對啊」，表示人生中難免會有類似經歷「這又不是特別到的事」，只是因為兩人都是公眾人物才如此被關心，對於取消關注被挖出相當無奈。

炎亞綸也不解反問：「為什麼是我被問？為什麼不是從來不關注我、但是是我好朋友形象的鬼鬼被問？」「為什麼我取消關注變成一個事？到底有多無聊？」炎亞綸坦言，其實到現在仍不知道真正的原因，認了曾跟阿本討論過這題，旁敲側擊詢問和鬼鬼仍會出去的阿本:「有聊到什麼她對我可能有誤會的事情嗎？」阿本建議他直接約鬼鬼出來聊聊，他也接受建議做了，不過「各自都很忙，我就大概知道意思，我最後就說『那好，我們彼此冷靜一下』」。

炎亞綸直言現階段鬼鬼就是將重心放在照顧孩子，他可以理解相當辛苦忙碌。針對被夾在中間的阿本，炎亞綸稱讚對方相當高情商「他後來有被我煩到」，因為自己大概每個一段時間就忍不住問一次，每次都阿本都是建議他直接約鬼鬼出來聊天。

