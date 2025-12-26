炎亞綸認曾短暫入群！陳沂「揭3疑點」看傻：家寧恩將仇報

娛樂中心／綜合報導

網紅Andy先前拍片爆料，家寧有個「公關危機」群組，當中有一名「非常有名、副業很多」的男藝人，相關線索曝光後，網友一度將矛頭指向炎亞綸，炎亞綸本人今日也回應「我才在群組裡面2分鐘」，且私下與兩人都沒有來往。對此，網紅陳沂也反問「說法你們買單嗎？」。

陳沂發文，網友問關於炎亞綸承認被拉入家寧公關群組，兩分鐘後又被踢出來的事她有什麼看法，她看了一下炎亞綸的說法，對方稱「是朋友來請他介紹公關窗口，他不知道需要的人是家寧」，隨後就被拉進一個群組，才講兩句話，兩分鐘後就被踢出去，猜測應該是因為本名沒隱藏，Andy老師應該是看到他的名字，才認為這件事跟他有關。

陳沂話鋒一轉，「直接說結論，那不就是承認你是Andy老師說的那個公關危機群組男藝人了嗎？我就問炎P說法你們買單嗎？」，她也提出幾個疑點，「朋友要你介紹公關公司，你會在搞不清楚是誰的情況下答應？正常都會問吧」，且藝人的Line通常都不會用本名，先前還因為傳影片給兩個朋友分享而被判刑，這點應該會更小心吧？

陳沂也表示，炎亞綸來幫家寧，家寧還踢炎亞綸出群組，恩將仇報，所以炎亞綸到底在群組說了什麼被踢啊？「不對呀，你本來就認識家寧捏，你們不是心靈成長班的同學嗎？」；陳沂也強調，此事是網友問她，她才決定回應，而不是自己主動評論。

