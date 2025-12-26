炎亞綸認與鬼鬼友情生變！斷聯1年嘆「感覺被排擠」未回生日祝福

藝人吳映潔（鬼鬼）先前遭傳與炎亞綸友情生變，後稱「還是朋友，在心裡有個位子。」對此，炎亞綸26日出席新專輯《Ikigai》記者會時，坦言雙方已進入友情的「冷靜期」將近1年，11月生日時有收到對方傳來祝他生日快樂的訊息，但他至今仍未點開閱讀。

炎亞綸推出新專輯《Ikigai》。（圖／晴空鳥提供）

談及與鬼鬼的友情現況，炎亞綸表示就如同鬼鬼先前所說，彼此還是朋友，心裡仍有為對方留個位子，但他也感慨鬼鬼現階段「重心不在我身上」，至今也還沒有看過她的女兒。

炎亞綸稱鬼鬼當媽後，他主動邀約過幾次，但鬼鬼都說「最近沒有時間」而沒約成，但隔幾天卻會看到她和共同朋友相約聚會，讓他「有被排擠的感覺。」但目前還不知道發生什麼事「我其實真的不知道什麼原因。」

廣告 廣告

炎亞綸（右）與鬼鬼（左）曾相當要好。（圖／翻攝自臉書）

炎亞綸解釋還沒有回覆鬼鬼的生日祝福，是因為「我上一則簡訊是說，我理解我們的狀況是這樣，那我們就彼此先冷靜一下。」他坦言自己是很容易有期待的人，若回了鬼鬼就會期待她會有什麼回應，「怕我回了，又期待她說什麼」，萬一期待落空，自己會很受傷，「有時候強求不來」。

他認為鬼鬼有什麼不開心的地方，都可以直接跟他說，「先跟我說，我可以承受，但我沒辦法承受，好像就默默（指疏遠）這樣子。」對於雙方IG目前沒有互相追蹤，炎亞綸也還原真相：「她本來就沒有追蹤我，是我加過她，然後退追她2次。」

炎亞綸透露新專輯《Ikigai》記錄3年間他的心境與轉變。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸2025年除推出全新音樂作品，也身兼大浪娛樂、火火選物、晴空鳥、轉子資本等多重管理身分。（圖／晴空鳥提供）

此外，炎亞綸11月驚喜宣布推出新專輯《Ikigai》，稱新專輯完整記錄3年間他的心境與轉變，「音樂對我像呼吸，是出口也是療癒。希望大家能在專輯裡找到自己的 Ikigai（生き甲斐）。」

對於歌迷敲碗的實體專輯與見面會，炎亞綸稱「不是不做，只是希望它有紀念價值，也只希望在對的時機。」展望2026年，他表示2025年對他來說，「是把基本功再做好，把每件事完成，也修正做得不夠好的地方。」對於粉絲最關注的演唱會，他正面回應：「我不急著訂時間表，每次站上台都希望是在準備好、狀態對的時候，但我當然也很期待，有機會能在台灣演唱會上和大家見面！」

延伸閱讀

影/合歡山武嶺下冰雹「一片銀白」 遊客大呼值得

雪花符號頻現！合歡山聖誕夜降雪機率高 武嶺入夜將封路

急凍！西部沿海、花東縱谷僅剩7.5度 3高山有望降雪