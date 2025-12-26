炎亞綸認遭排擠！ 跟鬼鬼友情翻船內幕曝光

炎亞綸26日帶著新專輯《Ikigai》舉辦媒體見面會，對於媒體的提問都大方回應，先前他認了跟鬼鬼多年的友情變調，從鬼鬼1月產子至今，他都還沒看過鬼鬼的小孩。炎亞綸透露11月生日時有收到鬼鬼的生日祝福簡訊，但至今還不敢點開，並鬆口曾經開口約過鬼鬼幾次，對方都以「最近沒有時間」婉拒，沒想到隔幾天卻會看到鬼鬼跟共同好友相聚，讓他覺得被排擠，至今這段友誼已經冷靜將近一整年。

今年1月鬼鬼宣布順利產子時，炎亞綸曾到《Yahoo名人娛樂》的粉絲專頁留下「已？」讓不少粉絲霧裡看花，現在回頭看，當時這段友情似乎就已經出現裂痕。至於兩人到底發生什麼事，炎亞綸表示，就像鬼鬼說的，彼此還是朋友，心裡仍有留個位子，不過他也感嘆「重心不在我身上」。

而鬼鬼傳給炎亞綸的生日祝福簡訊，炎亞綸至今不敢讀，他說「我在想說到底要不要讀，因為我上一封簡訊是說，我理解我們的狀況是這樣，那我們就先這樣吧！」對於這段友誼，他直言若彼此有不開心，希望可以直接說清楚，坦言不知道如何解決這個困境，直呼「強求不來。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導