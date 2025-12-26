炎亞綸認「曾入家寧公關群」 她看傻曝「3疑點」！

娛樂中心／江姿儀報導



YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後鬧翻，還因公司帳目問題對簿公堂，戰火至今未曾停歇。Andy10月曾拍片揭露家寧手機藏有「公關危機」群組，甚至牽扯一位「非常有名、副業很多」的知名男藝人。當時網友依據Andy提供線索開始瘋猜男星是誰，先是歌手陳零九遭受牽連，而後輿論焦點又轉向炎亞綸。炎亞綸今（26）日受訪澄清，曾被短暫拉進一個群組，但加入僅約2分鐘就被移出。對此，網紅陳沂稍早發文回應網友，提出「3疑點」，忍不住問「說法你們買單嗎？」。





炎亞綸（左）今（26日）公開澄清，表示與家寧（中）、Andy（右）完全不熟無聯繫。（圖／翻攝自炎亞綸IG、家寧臉書、Andy臉書）

炎亞綸今（26日）舉辦新專輯媒體見面會，首度澄清被指控在「公關危機」群組內當「家寧軍師」一事，強調自己與Andy、家寧完全不熟，也沒有私下聯絡。他表示，當時是朋友詢問是否有合作窗口可介紹，才被短暫拉進一個群組，但加入僅約2分鐘就被移出，「加入2分鐘我就被踢掉，我也不知道是什麼狀況」。他對外界質疑自己未即時澄清表示無奈，「我跟家寧、Andy完全沒有私交，怎麼聯絡？」、「我很難解釋清楚我在群組裡面只有2分鐘，其實我很賭爛」。

炎亞綸（左）認了「曾進家寧（右）公關群」，但2分鐘就被踢出。（圖／翻攝自炎亞綸IG、家寧臉書）

網紅陳沂拋出「3疑點」，忍不住問「說法你們買單嗎？」。（圖／翻攝自陳沂臉書）

對此，網紅陳沂今（26日）於個人臉書發文，回應網友提問，質疑炎亞綸說法不就等於「承認你是Andy老師說的那個公關危機群組男藝人了嗎？」。她列出3疑點，其一為朋友介紹公關公司，正常情況下應該會事先詢問「你會在搞不清楚是誰的情況下答應？」；再者，她指出「藝人的Line通常都不會用本名」，先前炎亞綸才因傳影片分享給2朋友而被判刑，「這點應該會更小心吧？」；而且她認為「你來幫家寧，家寧還踢你出群組，恩將仇報欸。」，也好奇炎亞綸是在群組中發表了什麼言論才因此被踢出群組，甚至不解問「你本來就認識家寧捏，你們不是心靈課程的同學嗎？」。





