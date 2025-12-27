炎亞綸誤入家寧公關群？ 陳沂連拋3質疑：這不就承認是那位男藝人

炎亞綸（左）坦承誤入家寧公關群兩分鐘就被踢，但網紅陳沂連拋多項疑點，質疑說法前後矛盾。（翻攝自ig/aayan1120、yt/Andy老師）

藝人炎亞綸昨（26日）坦承，自己曾「短暫被拉入」家寧的群組，隨後就在短短2分鐘內被踢出。對此，網紅陳沂發出三大疑問，「我就問炎P說法你們買單嗎？」

誤會一場？還是說溜嘴？

陳沂昨日在臉書發文，表示自己看了炎亞綸的說法，炎亞綸表示是朋友請他介紹公關窗口，他並不知道需求方是家寧，直到被拉進群組才發現狀況，簡單講了幾句話，兩分鐘內就被踢出群組。他也推測，可能是因為自己使用本名，才被Andy老師發現，進而認定此事與他有關。

不過陳沂直言，若依這套說法推論，「那不就是承認自己是Andy老師所說的那個『公關危機群組的男藝人』嗎？」

朋友請託，真的完全不問對象是誰？

對於炎亞綸稱「不知道是幫家寧」，陳沂提出第一個疑點，直指一般人在介紹公關公司前，通常都會先確認需求對象，「在搞不清楚是誰的情況下就答應，合理嗎？」

藝人用本名？這說法站得住腳嗎？

第二個疑點，陳沂點出藝人多半不會在私人通訊軟體使用本名。她更提到，炎亞綸過去才因使用LINE傳送與耀樂相關影片給朋友而遭判刑，「照理說應該會更小心才對」，並強調相關內容都有判決書可查。

幫忙卻被踢？為何如此不留情？

第三個疑點，陳沂語帶諷刺表示，若炎亞綸是來幫忙介紹公關資源，卻立刻被踢出群組，未免「恩將仇報」，也讓人不禁好奇，「你到底在群組裡說了什麼，才兩分鐘就出局？」

真的不熟？還是其實早就認識？

最後，陳沂再拋出關鍵疑問，指出炎亞綸其實與家寧並非完全陌生，兩人還曾是心靈成長班的同學。若彼此本就認識，卻聲稱「不知道是家寧需要幫忙」，說法是否前後矛盾，也成為網友熱議焦點。

