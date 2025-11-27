炎亞綸談人際關係落淚 唐綺陽曝他常在群組大驚小怪

炎亞綸談到人際關係變化泛淚，唐綺陽伸手安慰。（圖／大浪娛樂提供）

炎亞綸經營 YouTube 頻道《我偷偷升級》，最新一集邀請好友唐綺陽，兩人難得敞開心，把多年情誼、彼此在人生低潮時的互相陪伴，都放進鏡頭裡。唐綺陽坦言，外界很少知道她與炎亞綸其實是多年的深交好友。她回憶起錄製《36題愛上你》時，正是她親自向製作單位推薦炎亞綸加入主持群。當時團隊一度擔心炎亞綸是否仍有「偶像包袱」，但在她力挺之下順利成行。唐綺陽笑說：「果然一來，我們的節目就變得很好、效果也非常好！」

炎亞綸也分享，自己人生低谷時曾收到唐綺陽最直接、最不保留的支持，有次正處於低潮時期，唐綺陽立刻衝到他家，只為陪他度過那一段難熬。這份記在心裡很久的溫暖，讓炎亞綸忍不住在鏡頭前坦白：「不管怎樣，我都會一直把你當成很好的朋友。」

當被問到「對方做什麼會讓你招架不住」時，兩人立刻展現多年好友才懂的默契吐槽。炎亞綸第一時間回答：「唐老師會叫我閉嘴。」語氣帶著無奈又好笑；而唐綺陽則毫不遲疑反擊：「炎亞綸在群組大驚小怪！」她透露只要一有新聞或突發事件，炎亞綸就會在聊天群瘋狂刷訊息：「怎麼辦？台灣會不會完蛋？事情是不是很糟？」那股誇張卻真心的焦慮感，讓她哭笑不得地說：「他根本是在刷屏！」

唐綺陽與炎亞綸是多年好友。（圖／大浪娛樂提供）

節目中談到「對彼此做過最後悔的事情」時，唐綺陽沉思許久後坦言，自己沒有特別放在心上的遺憾；炎亞綸倒是主動認錯，笑說當年錄《36題愛上你》時，總是愛拿唐綺陽的體重開玩笑，回想起來覺得真的有些過意不去。唐綺陽則一派輕鬆地回應：「那時我只覺得，把臉顧好就好，漂亮最重要！」多年好友之間的坦白與互虧，讓現場氣氛既溫暖又充滿笑聲。

節目尾聲，唐綺陽提到今年對她而言是「變化巨大的一年」，也是人際關係容易出現斷裂與調整的時刻。炎亞綸聽到此處忍不住泛淚，坦言自己今年也遇到一些關係「突然消失」，讓他一度想不透。情緒激動時，唐綺陽溫柔回應：「你可能會遺憾，也會在等是否還有機會，但我可以告訴你──『沒有』」希望他學會放手。炎亞綸也反思，也許在關係裡有些地方沒有被理解，他也曾疏忽過對朋友的關心，甚至試著透過第三者聯絡，卻只收到「不知道該怎麼回應」的回覆，語帶遺憾卻也顯得坦然。

