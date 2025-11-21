炎亞綸迎40歲生日曝雙喜訊 大聊分手後突被他們弄哭

【緯來新聞網】炎亞綸昨（20日）舉辦生日會，除了近距離寵粉互動，更直接送上「雙重大驚喜」，宣布全新專輯《Ikigai》10首歌全面上架，同步公開海外巡迴計畫。活動尾聲，全場歌迷集體送上驚喜祝福，來自香港、澳門、日本、韓國的粉絲跨海到場相挺。壽星收到厚厚一疊手寫卡片，他一邊在台上分享內容、一邊被歌迷的溫暖深深感動，讀到一半忍不住落淚，現場瞬間哭成一片。

炎亞綸生日會上被粉絲弄哭。（圖／晴空鳥提供）

生日會以「大型企業徵才大會」形式登場，結合過去投入的創業家身分，他設計「司機、行政助理、情緒保全、垃圾分類員」等角色，也宣布啟動 YouTube頻道《我偷偷升級》，帶大家看見他身為CEO的日常，最後宣告海外巡迴演唱會將從12月開跑、首場為泰國站。



今年是炎亞綸40歲生日，歷時3年打造全新專輯《Ikigai》，是出道以來的第7張專輯，形容這張作品像透視自己的生命切片，重新面對自己，最後再把情緒消化成音樂。這次「金曲製作人」陳珊妮全程監製與陪伴，也是兩人繼《摩登原始人》、EP《Live a Life》、影集《我願意》原聲帶後的第4次合作，並找來「金曲作詞人」葛大為包辦全專詞。

廣告 廣告

炎亞綸在生日會上公布雙重喜訊。（圖／晴空鳥提供）

首波主打〈世上會有對的分手〉，炎亞綸坦言許多人成熟後仍在關係中反覆受傷，一句「改天聊」、「我先洗澡」都可能讓人懷疑自己是否被需要，「大家都在討論怎麼在一起，卻很少討論怎麼好好分開」，所以新歌談的就是「兩個人都不受傷的分手」。他認為：「隨著成長，不同的價值觀、節奏和生活方式都可能讓兩個人走散；與其勉強在一起，不如好聚好散。」

更多緯來新聞網報導

專訪｜歷經99元募款、0觀眾舞台 達康「佛系經營」仍擁17萬粉支持

GD小巨蛋開唱韓國大咖都來打卡！李洙赫現身台北引粉絲暴動