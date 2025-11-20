炎亞綸迎40歲生日…IG罕發長文吐心聲！

娛樂中心／翁莉婷報導



男星炎亞綸曾是偶像團體「飛輪海」其中一員，憑藉深邃五官、精湛演技累積不少人氣，並出演多部經典電視劇在影視圈打開知名度。今（20）日剛迎來40歲生日的炎亞綸，在IG罕見寫下長文回顧過去所發生的事，並表示「這一年有的沒的事情很多，可謂禍不單行，但依然選擇相信善意」。





炎亞綸迎來40歲生日！無預警發長文嘆「這一年有的沒的事很多」惹粉心疼

炎亞綸在IG發長文吐心聲。（圖／翻攝自IG＠aayan1120）





炎亞綸今（20）日在社群發布1則長文，感謝在他落難時伸出援手的每個人，並有感而發寫下「這一年有的沒的事情很多，可謂禍不單行，許多莫名其妙的事都會和我有所牽連，但我和以往一樣，只願意相信世界善意還是多數」，更透露「不想和過去一樣總是唇槍舌戰，劍拔弩張，也許這個選擇會讓我飽受質疑，會讓我讓許多人誤會，但沒所謂了，只要相信我的人相信，足矣」。同時期許自己會「繼續修行、繼續成長」。

廣告 廣告

炎亞綸迎來40歲生日！無預警發長文嘆「這一年有的沒的事很多」惹粉心疼

隨著貼文曝光，許多粉絲都在留言區寫下暖心祝福。（圖／翻攝自IG＠aayan1120）





貼文曝光後，不少網友紛紛送上暖心支持「一直相信你，你還是原來的你，從沒變過」、「生日大快樂，平安健康」、「相信愛與善意會一直伴隨」、「你一直都超優秀」。而此次炎亞綸發布的生日長文也不免讓外界聯想，是在回應日前遭影射捲入家寧、Andy之間的公關事件。





原文出處：炎亞綸迎來40歲生日！無預警發長文嘆「這一年有的沒的事很多」惹粉心疼

更多民視新聞報導

本土女團大變裝「超齡造型」嚇壞全場！ 白冰冰傻眼認不出自己人：這是誰？

館長又爆霸凌教練！「半夜4點才能下班」會員全說了

祖雄、佳娜《姊妹亮起來》揭跨國育兒觀！迎接二寶小男孩期待「坐月子」

