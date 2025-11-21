炎亞綸迎40歲落淚 提「分手」：是成熟的選擇

炎亞綸於20日迎來40歲生日，特別以「大型企業徵才大會」為主題舉辦生日會。（晴空鳥提供）

炎亞綸於20日迎來40歲生日，特別以「大型企業徵才大會」為主題舉辦生日會，與粉絲近距離互動。他同時宣布推出歷時三年打造的全新專輯《Ikigai》，並預告自12月起將展開海外巡迴計畫。

生日會現場，來自香港、澳門、日本、韓國等地的粉絲跨海到場支持。炎亞綸在台上分享粉絲卡片內容時，被字裡行間的溫暖深深觸動，讀到一半便忍不住落淚，瞬間讓全場氣氛感性又動人。他也在當下許下生日願望：「希望身邊的人都能健康。」

新專輯《Ikigai》名稱取自日本哲學「生き甲斐」，意指「每天讓人活下去的小理由」。炎亞綸用十首歌曲紀錄自己這三年的心境變化。他說：「音樂對我來說像呼吸，是出口也是療癒。希望大家能在專輯裡找到自己的 Ikigai。」他同時宣布以《我偷偷升級》開啟 YouTuber 身份，帶領大家一窺「CEO 的真實日常」。

首波主打〈世上會有對的分手〉一推出便引發廣大共鳴。炎亞綸坦言，許多人即使成熟了，仍會在關係中反覆受傷，一句「改天聊」或「我先洗澡」都足以讓人懷疑自己是否被需要。他說：「大家都在討論怎麼在一起，卻很少討論怎麼好好分開。」

這首歌談的是「沒有傷害的分手」不是報復、不是拉扯，而是基於理解與誠實，明白「分開，反而是更愛對方的方式」。炎亞綸感性表示：「隨著成長，不同的價值觀、節奏、生活方式都可能讓兩個人漸行漸遠；與其勉強留在關係裡，不如好聚好散。」他也希望透過這首作品，讓大家重新思考關係，理解「放手不是失敗，而是成熟的情感選擇」。

