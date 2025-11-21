炎亞綸迎40歲 拒舌戰不怕受質疑

炎亞綸11月20日迎來40歲生日，他以「大型企業徵才大會」形式舉辦生日會與粉絲近距離互動，現場收到來自世界各地粉絲的卡片，他忍不住感動噴淚，現場氣氛溫馨，他感動地許下生日願望：「身邊的人都健康」。

炎亞綸還在社群網站上感嘆發文，「這一年有的沒的事情很多，可謂禍不單行，許多莫名其妙的事都會和我有所牽連。」似乎是回應日前被影射是幫助網紅家寧打壓前男友Andy的幕後推手一事，但他表示將以善良去面對，不再脣槍舌戰，「也許這個選擇會讓我飽受質疑，會讓我被許多人誤會，但無所謂了，只要相信我的人相信，足矣，其他的都是多餘。」

炎亞綸生日報喜，將推出歷時3年打造的新專輯《Ikigai》盼大家找到每天讓人活下去的小理由，他也驚喜宣布將於12月起舉辦海外巡迴。提到首波主打〈世上會有對的分手〉探討「不傷害彼此的分開」，他感性說：「隨著成長，不同的價值觀、節奏和生活方式都可能讓兩個人走散；與其勉強在一起，不如好聚好散。」他也希望透過這首作品，讓大家重新思考關係，理解「放手不是失敗，而是成熟的情感選擇」。